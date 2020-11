Gassman e la gogna social per aver provocato i NoVax

«Mer*da allo stato puro», «faccia di me*da nazicomunista», «lecchino di Stato» sono alcune tra le parole – nemmeno le più offensive – che si possono trovare a carico di Alessandro Gassman sui social. La ragione è quel tweet in cui ha detto la sua sui vaccini utilizzando l’hashtag #VaccinoAntiCovid e finendo nel tritacarne corrispondente, ovvero l’arena dei no vax. Vaccinarsi sarà una libera scelta – l’obbligatorierà per ora non è contemplata e si parla solo di forte raccomandazione – eppure chi è contro i vaccini è agguerrito e ha messo alla gogna social l’attore per la sua posizione sull’argomento espressa in un tweet.

Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti,bar, cinema,teatri,stadio, negozi, autobus,taxi,treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno. #VaccinoAntiCovid — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 24, 2020

Gassman insultato dai no vax

Gassman morto di fame, fa il megafono dei suoi padroni pur di mandare in onda pubblicità di Unipolsai. Neanche un briciolo di dignità. — Ametista (@Fi0nda) November 24, 2020

Ciao sono nuova su Twitter, ma è vero che Gassman è un cojone o è perché da fastidio alla mafia?? — Sara (@Sara___14jun) November 24, 2020

Gassman è un’altro bisognoso di rotelle https://t.co/B0mkZ0vVpo — sabrina (@sabrina73544637) November 24, 2020

Gassman mi ha bloccato? Ma quando? pic.twitter.com/uye0MDfr0V — dlafangof (@dlafangof) November 24, 2020

Merda allo stato puro.

Non può essere così c******e a gratis. pic.twitter.com/1vG4McyEkY — aresbi (@aresbi3) November 24, 2020

Ecco cosa succede quando si finisce del mirino dei più scatenati – e ben educati, si fa per dire – no vax del nostro paese. La proposta di Gassman era estremamente provocatoria, su questo nn c’è dubbio, e sicuramente è stata un assist per tutti quelli che sono contro i vaccini in generale e contro il vaccino anti Covid nello specifico. Per quanto escludere dalla vita sociale obbligandolo a portare sempre la mascherina chiunque si rifiuti di fare il vaccino dando a chi lo fa una tessera che lo testimoni sia ovviamente un’opzione impraticabile, questo non è bastato per fermare il livore e l’odio social dei no vax.

Gassman vaccino: ha senso vomitare tutto questo odio?

Alessandro Gassman non deciderà le modalità di somministrazione del vaccino. Questo è chiaro a tutti? Il livore e l’odio che si sono riversati sull’attore per quella provocazione – perché proprio di questo si trattava – provano solamente che ci sono questioni spinose che scatenano una quantità di odio enorme e immotivato, considerato che né Gassman né i cinguettatori odianti hanno il minimo potere decisionale o le competenze per stabilire qualcosa sulla somministrazione dei vaccini. Questo eterno derby tra lecchini del governo o dell’opposizione, di questo e di quell’altro potere, sarebbe bene terminasse qui.