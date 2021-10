Netflix ha dichiarato finalmente quanti abbonati ha in Italia

C’è voluta una discussione a margine della presentazione del 3° Rapporto Apa sulla produzione audiovisiva per scoprire quanti sono gli abbonati italiani a Netflix. Un dato aggiornato all’ultimo anno, infatti, è stato condiviso dal responsabile delle produzioni originali italiane Tinni Andreatta. Quest’ultimo ha comunicato che, attualmente, gli abbonati Netflix in Italia sono 4 milioni. Un dato che è raddoppiato rispetto all’ultimo riferimento su questo aspetto, che risaliva ormai a due anni fa. Possibile che in questa crescita esponenziale in così poco tempo abbia inciso il periodo di lockdown, ma si tratta comunque di un risultato significativo per il colosso dello streaming.

Abbonati Netflix in Italia sono 4 milioni

Il dato mostra che le tre tipologie di abbonamenti (quella standard e quella premium hanno recentemente subito un rincaro Netflix di uno e due euro, rispettivamente) sono condivise da un’ampia platea di italiani, che quotidianamente, ormai, impatta sui dati Auditel con cui le televisioni misurano i propri ascolti. Un bacino molto importante, che sembra giustificare la necessità – per il colosso di Los Gatos, in California – di adattarsi alle misure, anche fiscali, del nostro Paese.

Sempre nel corso della stessa presentazione, infatti, c’è stata occasione per ricordare come – a breve – sarà individuata una divisione italiana di Netflix, che permetterà di contabilizzare i ricavi derivanti da questi 4 milioni di abbonamenti secondo gli standard fiscali del nostro Paese. Un passo in avanti e un segnale di inserimento organico – all’interno del nostro tessuto massmediatico – di un operatore, con una platea rilevante di abbonati, che non sarà possibile più sottovalutare.