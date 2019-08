1994, il trailer della terza (e ultima) stagione con Stefano Accorsi e Miriam Leone

L'annuncio via social della protagonista Miriam Leone

La serie ideata da Stefano Accorsi andrà in onda su Sky da venerdì 4 ottobre alle 21.15

Dopo il rilascio il trailer a Giugno, ora c'è una data ufficiale per l'uscita di 1994

L’attesa è finita, 1994 ha finalmente una data di uscita. L’ultimo capitolo della trilogia, iniziata con 1992 e proseguita con 1993, andrà in onda su Sky venerdì 4 ottobre alle 21.15. Ad ‘annunciarlo’ è stata Miriam Leone, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato il nuovo trailer della serie e ha dato appuntamento ai fan per questo autunno.

Trailer "1994" Il 1994 sta per arrivare…Dal 4 ottobre su Sky Atlantic 💥 Gepostet von Miriam Leone am Samstag, 24. August 2019

Poco meno di un mese e mezzo, dunque, e tutti gli appassionati di serie tv ritroveranno i propri beniamini: da Veronica Castello (Miriam Leone) a Pietro Bosco (Guido Caprino), da Antonio Di Pietro (Antonio Gerardi) a Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon). Con l’incognita Leonardo Notte (Stefano Accorsi).

Dove eravamo rimasti

L’ultima puntata di 1993 si è chiusa infatti con la (presunta) morte di Leonardo Notte, colpito da un colpo di pistola dalla fidanzata Arianna Rosato (Laura Chiatti), poco prima di entrare al meeting che si tiene al Jolly Hotel con cui Silvio Berlusconi e futuri deputati di Forza Italia stanno incidendo l’inno del nascente partito.

In 1993 abbiamo visto i principali avvenimenti storici avvenuti in quell’anno: il processo ENIMONT, la caduta politica di Bettino Craxi e del PSI, gli attentati mafiosi di Firenze, Roma e Milano, i referendum abrogativi, la fine della Prima Repubblica e la discesa in campo di Silvio Berlusconi.

(credits immagine di copertina: fermo immagine trailer)