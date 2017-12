Briatore-Gragoraci, finisce qui: ora c’è anche la firma sull’accordo di separazione. Nonostante le smentite di Flavio

Non ci sarebbe più speranza per la coppia Briatore-Gragoraci. Una delle più chiacchierate relazioni tra vip sarebbe giunta definitivamente ai titoli di coda. Ad annunciarlo è il settimanale Oggi che ha dato notizia anche della firma di un presunto accordo di separazione siglato tra i due pochi giorni prima di Natale. Finisce qui, dunque. Nonostante l’ostinazione dell’imprenditore che – negli ultimi mesi – aveva sempre negato con forza qualsiasi crisi.

LEGGI ANCHE > Briatore attacca le bufale del gossip sulla crisi con Elisabetta Gregoraci

BRIATORE-GREGORACI, L’ACCORDO DI SEPARAZIONE

Le ultime fotografie di Flavio Briatore su un volo privato con il figlio e senza Elisabetta accanto, tuttavia, erano già state presagio di sventura. Puntuale è arrivato il gossip di fine 2017 che ha sancito forse definitivamente la chiusura di una storia iniziata, tra fasti ed esagerazioni, nel lontano 2005.

L’accordo – secondo quanto riportato da Oggi – sarebbe stato firmato nello studio legale dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a Milano. Da qui, i due avrebbero preso due strade diverse e non soltanto metaforicamente: Flavio, come già detto, sarebbe volato in vacanza a Malindi, mentre Elisabetta sarebbe rimasta in Italia.

BRIATORE-GREGORACI, UNA LOVE STORY TRA VIP

Undici anni di matrimonio (Flavio ed Elisabetta si erano sposati nel 2008 con la benedizione di Silvio Berlusconi che, all’epoca, rivestiva il ruolo di presidente del Consiglio), almeno 12 di frequentazione assidua. I due si erano conosciuti quando Briatore era alla guida della scuderia di Formula Uno Renault. Poi la nascita del figlio Nathan Falco, che aveva posto il sigillo su quello che sembrava essere un legame indissolubile.

Nell’ultimo anno, invece, sono iniziati i tormenti. Prima le chiacchiere, poi gli scatti che sembravano immortalare l’aria di crisi. In tutto questo, Briatore ha sempre smentito le voci di una qualsiasi forma di allontanamento tra i due. Fino ad arrivare a oggi.