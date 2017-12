Milan-Inter sulla Rai, in rete scoppia la «Periscic» mania

Si dice Perisic o Periscic? Un argomento che ha tenuto banco sui social network durante tutto il match di Coppa Italia di ieri sera tra Milan e Inter, terminato 1-0 per i rossoneri di Gennaro Gattuso. La telecronaca di Gianni Cerqueti ha fatto impazzire il web: diversi gli utenti di Twitter e di Facebook che proprio non hanno resistito a dire la loro sull’argomento.

PERISIC, LA PRONUNCIA DI CERQUETI DIVIDE IL WEB

Ivan Perisic, esterno offensivo croato, è stato la croce e la delizia dei tifosi nerazzurri, specialmente nella serata di ieri. Proprio in virtù della sua nazionalità, la pronuncia del telecronista di Rai Sport, in realtà, è molto più corretta rispetto a quella italianizzata che siamo abituati ad ascoltare su altri network, durante i match di campionato.

PERISIC, I COMMENTI VIA TWITTER

Tuttavia, questa novità non è andata a genio a molti spettatori. Che, addirittura, hanno attribuito alla pronuncia diversa di Cerqueti la scarsa verve del calciatore che, ieri, è stato tutt’altro che decisivo. Basta leggere un po’ i commenti che sono stati scritti (anche da qualche volto noto del mondo del giornalismo sportivo) nel corso del match per farsi un’idea di come la pronuncia del cognome del calciatore croato sia diventato un piccolo caso virale:

Il vero Perisic irriconoscibile. Sembra un PeriSCiSC qualunque #MilanInter — Sandro Sabatini (@Sabatini) 27 dicembre 2017

Gattuso ha trovato l’ antidoto giusto per far vincere Il suo Milan …. L’INTER DI PERISCIC #milaninter — SusannaSenis (@susysenis) 28 dicembre 2017

Onestamente meno male sia uscito l’Inter; chi cazzo se li accollava altri 90’ o più di PERISCIC #MilanInter — RincoglioRitå (@DryIce23) 27 dicembre 2017

Comunque noi paghiamo il canone #RAI per sentirsi dire PERISCIC tutte le volte che questo ha la palla tra i piedi ‍♂#scandalosi #MilanInter #CoppaItalia — Giulio Zanieri (@giulio_zanieri) 27 dicembre 2017

Nonostante la pronuncia corretta, quindi, in molti non hanno risparmiato le critiche alla telecronaca di Rai Sport. Anzi, hanno salutato quasi con gioia lo sciopero di questi ultimi in vista del match di Coppa Italia tra Juventus e Torino (che andrà in onda senza telecronaca): i giornalisti sportivi della tv di Stato, infatti, protesteranno contro la mancata acquisizione dei diritti televisivi per i mondiali di calcio di Russia 2018, che verranno trasmessi in chiaro su Mediaset.