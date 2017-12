La grinta di Nadia Toffa, le prime immagini dopo il malore

Chi ha pubblicato le prime foto di Nadia Toffa dopo il congedo dall’ospedale. La rivista ha paparazzato la iena dopo il malore che l’ha colpita tre settimane fa in un hotel a Trieste e che ha lasciato tanti telespettatori con il fiato sospeso.

Le immagini di Nadia saranno pubblicate sul numero in edicola da mercoledì 20 dicembre e la mostrano serena, mentre va dal parrucchiere in compagnia della mamma. Dopo una veloce messa in piega, Nadia è tornata a casa senza più il cappellino da baseball con cui era arrivata al negozio. Le foto, inutile dirlo, stanno finendo su diversi giornali.