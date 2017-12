Con Luigi Di Maio si vola | VIDEO

Non c’è che dire. Questa campagna elettorale si sta aprendo nel migliore dei modi possibili. Dopo il tradizionale presepe di Giorgia e le conquiste del governo Renzi (che non esiste più) arriva anche il candidato premier del Movimento 5 stelle. Luigi Di Maio si è fatto filmare mentre vola con casco e tuta in un’apparente assenza di gravità.

LUIGI DI MAIO VOLA: LO SPOT ELETTORALE

«Questi sono giorni – afferma Di Maio – in cui stiamo capendo quanto questo Paese sia zavorrato. I vecchi partiti sono una zavorra. Con i loro conflitti di interesse, le loro continue questioni interne, le banche che stanno facendo crollare la seconda repubblica. Noi dobbiamo volare alto. Dobbiamo portare questo Paese a volare in alto, mentre loro si scannano, si trascinano in basso verso i loro problemi, i loro conflitti Di interesse, le loro ruberie. Noi dobbiamo essere in grado Di trascinare questo Paese sempre più verso l’alto, verso la qualità della vita dei cittadini, verso una migliore condizione per tutta l’Italia e per tutti gli italiani. Ed è per questo che oggi voliamo davvero. Ps: Grazie ad Aero Gravity per la fantastica esperienza!». Inutile dire che il video e le foto del vicepresidente alla Camera stanno diventando, a loro modo, virali.

Vai Gigino… — Mariarita Martegiani (@ruiciccio) 15 dicembre 2017

Ma poi atterra? — corteamericana (@rivarobe) 15 dicembre 2017

(video da Luigi Di Maio Instagram)