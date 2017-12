Holly e Benji 2018, il trailer della nuova stagione. Social scatenati: «Sembra Dragon Ball» | VIDEO

Tutto pronto per il lancio di Holly e Benji 2018 – il ritorno. La serie tv, il prossimo anno, verrà lanciata in Giappone. Nel frattempo, è già uscito il trailer che mostra le vecchie conoscenze delle varie formazioni di calcio che facevano parte del campionato giovanile giapponese. Si tratta di una serie che, dunque, ripropone in altra chiave gli episodi già noti del passato, una sorta di reboot, insomma, che ha fatto storcere il naso a qualcuno.

In effetti, riproporre una serie completamente nuova era piuttosto difficile visto che il noto cartone animato è andato ben oltre le esperienze giovanili delle squadre di Holly e Benji, tracciando anche la loro parabola di calciatori maturi convocati in nazionale (le loro vicende sono raccontate nelle quattro serie Holly e Benji, due fuoriclasse, Holly e Benji: sfida al mondo, Che campioni Holly e Benji e Holly e Benji forever).

HOLLY E BENJI 2018, GUARDA IL TRAILER

HOLLY E BENJI 2018, I COMMENTI DEI SOCIAL

In ogni caso, gli appassionati dell’anime e della serie animata si sono comunque scatenati sui social network. Il commento più frequente è che, viste alcune immagini in cui i calciatori sembrano essere avvolti da sfere infuocate e da auree mistiche, questa nuova versione di Holly e Benji sembri qualcosa di troppo simile a Dragon Ball.

Inevitabili, infine, i commenti relativi alle proverbiali lunghezze del campo da calcio, delle azioni offensive e dei match in generale (solitamente conclusi con punteggi tennistici): «Nel 2018 finiranno di percorrere il giro di campo che hanno iniziato nel 1988» scrive un utente, mentre un altro sostiene che «dal momento che una partita durava 6 puntate, se ci fosse stata pure la VAR, sarebbe stata ancora il onda la prima serie».