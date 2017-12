X Factor 11, Lorenzo Licitra e la fede: le benedizioni del Papa e il selfie con Brosio a Medjugorje

Talmente religioso da far invidia a Suor Cristina. Lorenzo Licitra è il vincitore di X Factor 11 che, com’è ovvio, oggi è sulla bocca di tutti. Qualcuno ha spulciato nel suo passato e ha trovato delle perle incredibili. Il team di Bitchyf, sempre sul pezzo quando si tratta di rivelare dettagli sui partecipanti ai talent show, sono andati a pescare diverse fotografie che testimoniano il profondo rapporto del tenore-pop con la fede.

Lorenzo Licitra, in modo particolare, ha postato su Instagram diverse fotografie di benedizioni papali, di chiese e santuari, fino ad arrivare alla perla più succulenta: uno scatto posato a Medjugorje insieme a Paolo Brosio, il giornalista italiano che si sta battendo da tempo per il riconoscimento del miracolo da parte della Chiesa.

Le frasi che accompagnano questi scatti, solitamente, denotano un sincero legame spirituale del nuovo fenomeno della musica italiana. A commento di una foto della Madonna di Medjugorje, Licitra scrive: «Il volto più bello che il mio cuore abbia mai incontrato! Grazie per quello che ho vissuto in questi giorno!». Poi, dopo una foto di Francesco in papa mobile e la pergamena di una benedizione ricevuta direttamente dal Vaticano, compare la famigerata foto con Paolo Brosio così presentata: «In questi giorni di Pace! #Leolimpiadidelcuore».

Questa sua religiosità molto pronunciata fa sorridere se messa a confronto con la spregiudicatezza e l’irriverenza degli altri finalisti di X Factor 11, ovvero i Maneskin (che ieri hanno tenuto banco sui social con il loro video «trasgressivo»). Insomma, il diavolo e l’acqua santa. Con quest’ultima che – a quanto pare – ha avuto la meglio.

