Riponete ogni speranza o voi che che fate binge watching. Non ci saranno nuovi episodi di Stranger Things per il 2018. Sì. Per rivedere le avventure di Undici e compagnia varia dovrete aspettare il 2019.

STRANGER THINGS 3: I MOTIVI DEL RINVIO

Netflix sta rivedendo in questi giorni le sue punte di diamante per la programmazione del prossimo anno e Stranger Things 3 non c’è. I creatori Matt e Ross Duffer stanno ancora lavorando sulle sceneggiature. Questo spingerà la produzione a iniziare le riprese non prima di aprile 2018.

David Harbour, ovvero il capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, ha spiegato a Variety: «Voglio dire, una delle cose più frustranti per i fan è che ci vuole molto tempo per realizzarle». «Tipo – ha aggiunto – probabilmente non l’avrete [la terza stagione] prima del 2019. Ma dipende anche dal fatto che, come ogni cosa buona, [gli ideatori Matt e Ross Duffer] hanno bisogno di tempo. E quei ragazzi lavorano così duramente. Voglio dire, stanno seduti in quella stanza a scrivere per 12, 14 ore al giorno».

via GIPHY

I fan di Stranger Things hanno dovuto attendere 15 mesi prima di poter vedere la seconda stagione. Possiamo sapere soltanto una cosa su Stranger Things 3: i nuovi episodi saranno ambientati un anno dopo l’ultimo mandato on line, nel 1985.

Aspetteremo. Soffrendo.