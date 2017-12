È bastato un accenno di pancia in una foto postata dal backstage della semifinale di X Factor 11 a far scattare le voci su Aurora Ramazzotti incinta. Nello scatto abbracciata al giudice Mara Maionchi, la figlia 21enne di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti indossa un abito verde, tenuto stretto da un fiocco in vita. Vuoi per la postura, vuoi per il nastro, sotto si rintraccia una leggera protuberanza, normale per la stragrande maggioranza delle donne. Anzi, molte invidierebbero un ventre così!

Su Instagram, però, quel pancino è diventato subito un segno inequivocabile e così si è diffusa in fretta la voce di Aurora Ramazzotti incinta. La figlia d’arte, che su Sky Uno conduce la striscia quotidiana X Factor Daily, interviene nel dibattito social e con ironia smentisce subito le voci sulla sua gravidanza: «Dopo i commenti sotto la mia ultima foto, ci tenevo a dirvi che non sono incinta. Ho semplicemente la ‘panza’, me piace magnà», spiega in una Instagram story.

Le vip però non possono avere la pancia, devono per forza essere incinte. Stessi commenti si erano diffusi per le foto di Chiara Ferragni. Peccato che poi – una volta che la fashion blogger ha annunciato di aspettare un bambino da Fedez – quel pancino inequivocabile è stato attaccato perché «troppo piccolo per una incinta di 6 mesi».

NON ABBIAMO MAI VISTO UN PO’ DI PANCIA? UNA FOTO FA SCATTARE LE VOCI SU AURORA RAMAZZOTTI INCINTA

A parte i commenti di chi insiste nel chiederle conto di quel pancino, c’è per fortuna qualche utente del social network che evidenzia come l’enfatizzarlo sia inopportuno e offensivo, non solo per Aurora Ramazzotti, ma anche per tutte le donne (e sono la maggior parte) che quel lieve accenno di pancia ce l’hanno sempre, senza che nessuno le tartassi con domande sulla loro gravidanza. «Se quella è pancia, io sono straobesa», commenta una ragazza. «Basta con sto pancino!», si lamenta un’altra. E dopo la smentita della giovane conduttrice, una fan argomenta: «Donna de panza donna de sostanza. La pancia non è simbolo di bruttezza. Una donna se si sente bella dentro è anche bella fuori e lei con la sua semplicità lo dimostra alla perfezione».

Dopo la foto che ha fatto commentare a molti «Aurora Ramazzotti incinta», la figlia di Eros e Michelle ne ha postata un’altra con il fidanzato, Goffredo Cerza, coetaneo romano, che studia ingegneria a Londra. I due ventenni sono uniti da un anno e a quanto pare sono molto innamorati, ma non per questo diventeranno presto genitori.