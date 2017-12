X Factor 11, il tweet di Rita Bellanza in cui dice che i Maneskin le stanno «sulle palle» è un fake

Il giallo era scoppiato qualche ora fa, proprio durante la puntata di ieri sera di X Factor 11. Su Twitter compare un cinguettio di Rita Bellanza, l’interprete che – nella scorsa settimana – ha abbandonato il talent show di Sky. Oggetto del tweet? Un attacco mirato ai Maneskin, un altro gruppo di concorrenti, da molti indicato come possibile trionfatore dell’edizione 2017 del programma. Una frase laconica e secca: «I Maneskin mi sono sempre stati sulle palle. Si sono montati la testa. All’inizio non erano così».

RITA BELLANZA TWEET CONTRO MANESKIN

RITA BELLANZA TWEET CONTRO MANESKIN, LA VERITÀ

Il tweet dopo qualche ora è scomparso dai feed dei vari utenti che seguono l’account. Il motivo è rappresentato dall’immediata smentita della stessa Rita Bellanza. L’interprete, che aveva conquistato tutti con la sua versione di Sally ma che era stata al centro di tanti litigi tra i giudici di X Factor dividendo il pubblico degli appassionati, ha precisato – via Instagram – che quell’account Twitter non è gestito da lei.

«Non so chi scriva queste cose – ha scritto sui social -. L’unico termine che mi viene in mente ora è IMBARAZZANTE! Non sono io a twittare, non l’ho neanche programmato sul cellulare. Non ho parole!». Anche la produzione di X Factor 11 ha precisato che non c’è alcun legame tra Rita Bellanza e il tweet comparso in rete:

Vi segnaliamo che questo account non è gestito da Rita Bellanza e tali affermazioni sono inventate. #XF11 https://t.co/UUljRptfgb — X FACTOR (@XFactor_Italia) 7 dicembre 2017

Sempre su Twitter, poi, sono arrivate anche le scuse di una dei giudici dell’edizione 2107. Levante ha chiarito che non c’era nessuna intenzione da parte della produzione di interagire con un account fake che, evidentemente, aveva ingannato proprio tutti:

Ci dispiace se nel corso di #XF11 abbiamo interagito (in buona fede) con un account che purtroppo solo ora si è rivelato essere un fake. [crew] https://t.co/KWYJCPnF30 — Levante (@levantecanta) 7 dicembre 2017

Per quanto riguarda la puntata di ieri, i Ros sono stati eliminati, spalancando le porte della finale proprio ai Maneskin, a Enrico Nigiotti, a Lorenzo Licitra e a Samuel Storm.