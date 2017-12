Il surreale video del senatore Antonio Razzi vestito da Babbo Natale | VIDEO

Questa volta, il senatore di Forza Italia Antonio Razzi ha proprio esagerato. Noto per le sue performance musicali e per le sue fotografie con vestiti e abiti per tutte le occasioni, questa volta il parlamentare abruzzese ha voluto unire le due cose. Il risultato è questa video clip assurda in occasione delle festività natalizie.

ANTONIO RAZZI BABBO NATALE, ECCO IL VIDEO

Siamo alla santificazione di ogni trash, nel clima ormai rilassato della fine dell’anno (e della legislatura). Il senatore Antonio Razzi, vestito da Babbo Natale, si è prestato a un’interpretazione sopra le righe, accompagnato – in video e in voce – dall’inviato di Striscia la Notizia Mr. Neuro. Tra le altre cose, si intravede un senatore disposto a farsi riprendere in bagno, sdraiato sul letto, mentre beve lambrusco e mentre «ruba dal cassetto».

Il video, diffuso sui social network, sta diventando virale in pochissimo tempo.