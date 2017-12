Maniglie con brillantini e water dorati: ecco cosa c’era in un alloggio popolare di Tor Bella Monaca occupato abusivamente

Una maniglia con brillantini, elettrodomestici di lusso, finiture di pregio. Il tutto, ovviamente, in atmosfera molto kitsch. Sembra davvero di essere in una scena di Suburra – la serie, quando le telecamere mostrano gli alloggi di Spadino, uno dei tre protagonisti della fiction. Eppure è tutto vero e succede a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca.

ALLOGGIO POPOLARE LUSSO: ECCO COSA HANNO TROVATO GLI AGENTI

Questa mattina, infatti, gli agenti della Polizia Municipale di Roma Capitale hanno fatto irruzione in un alloggio popolare occupato abusivamente e si sono trovati di fronte questa scena. Al momento dell’ingresso nell’appartamento – ristrutturato in maniera davvero lussuosa -, i vigili hanno trovato al suo interno una donna con tre minorenni. Dopo li sfratto, è stata allertata la Sala Operativa Sociale – proprio a causa della presenza di minori – per valutare una eventuale soluzione abitativa d’emergenza. Questa opzione, però, è stata immediatamente rifiutata dall’occupante che ha portato via dall’abitazione alcuni mobili e, ovviamente, gli effetti personali.

ALLOGGIO POPOLARE LUSSO: I PROVVEDIMENTI

L’appartamento in questione e un altro che si trova sullo stesso pianerottolo presentavano allacci abusivi alla rete elettrica: gli agenti, pertanto, hanno denunciato la donna per violazione dei sigilli e furto di energia elettrica. Tra vasche da bagno rivestite di materiali dorati, mobili smaltati in oro, grandi letti e divani, i vigili si sono trovati davvero spiazzati.

L’edificio, ora, è stato assegnato alla prima famiglia che ne aveva diritto tra quelle presenti nelle graduatorie del Comune.