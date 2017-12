Maria Elena Boschi e la cena cinese con l’attore Massimo Poggio

Sta facendo sorridere l’intervista rilasciata a Un giorno da Pecora da Hang Zou, ovvero Sonia, nota ristoratrice cinese a Roma sulla cena tra Maria Elena Boschi e l’attore Massimo Poggio (c’erano anche tanti amici eh).

MARIA ELENA BOSCHI E LA CENA CON L’ATTORE MASSIMO POGGIO

La ristoratrice ha raccontato a Radiouno cosa ha ordinato la sottosegretaria con il noto attore delle fiction italiane come I liceali, Squadra antimafia, Solo per amore. «Involtini alla griglia, pollo alla Shizuan, ravioli croccanti ed un maiale cotto al vapore con il bambù. E, alla fine, ha presto il biscottino della fortuna». E cosa ha bevuto? «Birra senza glutine». Ultima domanda, come le è sembrata? «Allegra e molto bella, più magra di quanto sembra esser in tv».