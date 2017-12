Maurizio Sarri sbrocca contro il giornalista: «Questa è una domanda del c…» | VIDEO

È una risposta velenosa quella che Maurizio Sarri ha riservato ad un giornalista in conferenza stampa dopo la partita di Champions League disputata contro il Feyenoord e persa per 2 a 1. «Il prossimo anno – ha detto l’allenatore del Napoli rispondendo a Peppe Iannicelli di Canale 21 – risparmiami un po’ di telefonate a De Laurentiis e chiamo direttamente te per gli obiettivi stagionale, così me li dai prima della stagione e non fai domande del c…». Il giornalista aveva chiesto all’allenatore: «Cosa dice dopo queste quattro sconfitte, zero punti in trasferta, a se stesso, alla squadra e anche al presidente De Laurentiis?». «La prego – ha poi detto Iannicelli dopo la risposta di Sarri – di avere un terminologia attinente al fatto che siamo dei professionisti e con rispetto hanno delle idee diverse».

Maurizio Sarri e il botta e risposta con il giornalista in conferenza stampa, video

(Immagini da YouTube)