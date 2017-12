Juventus-Inter, anche Aicardi la spara grossa: «Spero che Icardi si faccia male in allenamento» | VIDEO

Sarà stata l’euforia della Champions League e dell’avvenuta qualificazione, ma oggi i tifosi della Juventus sono incontenibili. Così, ci pensa il banchiere Paolo Aicardi – nel corso della trasmissione Top Calcio 24 – a replicare la gaffe del commentatore di Comunicazione Juve Sandro Pellò (che ieri sera aveva detto «Interisti, tornate nelle fogne»). Stavolta, nel mirino di un tifoso juventino doc c’è l’attaccante e capitano nerazzurro Mauro Icardi.

AICARDI CONTRO ICARDI: IL VIDEO DELLA SUA INTERVISTA

AICARDI CONTRO ICARDI: «SPERO SI FACCIA MALE IN ALLENAMENTO»

«Mi domando cosa farebbe l’Inter se si dovesse far male Icardi o se dovesse avere un momento di appannamento Icardi» sono le parole che aprono il dibattito sul capitano nerazzurro. Il giornalista, allora, incalza Aicardi: «Non credo che tu voglia fare una macumba a Icardi». L’ospite telefonico spazza via ogni dubbio: «No, no, invece lo è davvero: io spero che si faccia male in allenamento».

Il giornalista, imbarazzato, cerca di stemperare i toni: «Ma non si dicono queste cose in diretta!». Paolo Aicardi, però, insiste: «No, no, si dicono: io voglio solo vincere perché da questo punto di vista sono molto contiano o bonipertiano».

Paolo Aicardi, esponente di vertice della finanza bancaria, sembra davvero essere scivolato pesantemente sulla sua passione calcistica per la Juventus. La vigilia della sfida con l’Inter si sta davvero inasprendo, con toni d’altri tempi (e decisamente poco opportuni) in salotti pubblici molto seguiti dagli appassionati di calcio.