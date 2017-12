Questa ragazza andrà a lezione per il prossimo semestre vestita così per colpa di Twitter

Lo ha presentato lei stessa come il «più grande rimpianto della sua vita». Si tratta di un costume da albero di Natale, indossato per scherzo e destinato a diventare la sua seconda pelle per tutto il prossimo semestre. Kelsey Hall ha 20 anni ed è diventata famosa – suo malgrado – per una sfida su Twitter alla quale, evidentemente, nemmeno lei credeva.

KELSEY HALL, LA SUA SCOMMESSA INFELICE SU TWITTER

Due giorni fa, il 3 dicembre 2017, ha postato questa foto sul social network. Un’immagine grottesca, con un costume oggettivamente kitsch e con un’espressione sul volto non proprio convinta.

1,000 retweets and I’ll wear this to all my classes for the rest of the semester pic.twitter.com/uzIDepK43k — Kelsey Hall (@kelseyhall1313) 3 dicembre 2017

Per una sorta di cieca incoscienza, ha lanciato una sfida ai suoi (non troppi) followers: «se questa foto farà più di 1000 retweet, andrò conciata così alle mie lezioni per tutto il resto del semestre». E quello che, a prima vista, sembrava impossibile si è puntualmente verificato. Nel giro di pochissime ore, l’immagine è diventata virale sui social network e ha raggiunto numeri di condivisione incredibili.

Le scommesse – si sa – si pagano. E allora la studentessa ha iniziato da un paio di giorni a frequentare la sua università vestita da albero di Natale, nell’ilarità generale. Le sue avventure sono scrupolosamente documentate sul suo account Twitter: riuscirà a mantenere la promessa e a chiudere il semestre con questo abito natalizio anche quando l’atmosfera delle feste sarà svanita?

Thank you to everyone who helped my friend reach her goal!! You have no idea how much this means to me!!!!!!!!! (: @katbielinski) pic.twitter.com/MObXGeenGA — Lucy Sweetall (@lucetheguce) 4 dicembre 2017

Day 1 complete: https://t.co/wHaAImxJmV — Kelsey Hall (@kelseyhall1313) 4 dicembre 2017