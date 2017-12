Federprivacy: come rispettare la privacy degli utenti

Uno strumento che aiuterà gli utenti a valutare rapidamente il livello di conformità a uno specifico codice di condotta e ai principi generali della normativa in materia di privacy di siti e app. Questo il marchio di qualità ‘Privacy Ok’, realizzato da Federprivacy, e di cui si è parlato oggi nel corso del workshop ‘Il regolamento Europeo sulla protezione dei dati’, tenutosi al Palazzo dell’Informazione a Roma.

Il marchio arriva in un momento in cui, il Global Privacy Enforcement Network (Gpen), al termine di un’indagine internazionale condotta da ventiquattro Autorità per la protezione dei dati personali, tra le quali anche il Garante italiano, ha evidenziato come il 67% dei siti e delle app non rivela agli utenti dove sono conservati i loro dati personali, e il 51% non chiarisce se e con chi vengono condivise le informazioni.

Policy generiche, imprecise e prive di dettagli, e nel 44% dei casi agli utenti non sono neanche comunicate le modalità di accesso per l’esercizio dei loro diritti.

La ricerca, che è stata svolta su 455 siti web e app di vari settori come viaggi, sanità, banche, social media, giochi d’azzardo, e retail, ha infatti evidenziato che solo il 35% delle informative sulla privacy menziona l’adozione di misure di sicurezza a protezione delle informazioni personali degli utenti. Non solo le Autorità hanno rilevato policy spesso generiche e talvolta imprecise con riferimenti normativi obsoleti, ma a quasi metà degli utenti (44%) non vengono neanche comunicate le modalità di accesso per l’esercizio dei loro diritti.

(articolo in collaborazione con Adnkronos, foto copertina Adnkronos)