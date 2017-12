Le polemiche contro Virginia Raggi per l’albero di Natale spelacchiato in piazza Venezia

In effetti, visto così, non è proprio un bellissimo spettacolo. Nelle ore scorse è stato collocato in piazza Venezia, proprio davanti all’Altare della Patria, l’albero di Natale 2017 di Roma. Si tratta di una pianta a suo modo imponente, ma che colpisce soprattutto per i suoi rami radi e per lo stato di salute non proprio appariscente. Ovviamente, la sua installazione con una gru è diventata immediatamente occasione per prendersela con la sindaca di Roma Virginia Raggi.

ALBERO NATALE ROMA, GLI ATTACCHI A VIRGINIA RAGGI

Giornalisti, personalità dello spettacolo e semplici utenti del web: tutti hanno voluto dire la loro sull’albero di Natale, al momento ancora spoglio. Spicca il commento dell’editorialista di Repubblica Vittorio Zucconi che, su Twitter, si è pronunciato così sulla questione: «È arrivato in piazza Venezia Spellacchio, il desolato abete che perfettamente rappresenta l’ Amministrazione Raggi. Il #Nonalbero di una #Nonsindaca . Copritelo in fretta con le palle, possibilmente via Facebook»:

È arrivato in piazza Venezia Spellacchio, il desolato abete che perfettamente rappresenta l’ Amministrazione Raggi. Il #Nonalbero di una #Nonsindaca . Copritelo in fretta con le palle, possibilmente via Facebook. pic.twitter.com/KFlHz4RTR6 — Vittorio Zucconi (@vittoriozucconi) 2 dicembre 2017

ALBERO NATALE ROMA, TUTTI I TWEET PIÙ DIVERTENTI

Non manca chi ironizza sull’emergenza alberi che, in questo periodo autunnale, ha attraversato la Capitale: in diversi casi – si pensi al clamoroso episodio avvenuto in piazza delle Cinque Giornate -, a causa del vento, del maltempo o semplicemente dell’incuria, diversi tronchi si sono abbattuti sui tronchi (e sulle auto) di Roma. «Quest’anno – scrive un utente di Twitter – l’albero è stato riciclato direttamente da quelli caduti a Roma».

E poi, c’è chi ha fatto partire la campagna «dona un ago di pino all’albero della Raggi», per non parlare di quelli che lo definiscono squallido e privo della necessaria gioia natalizia. Una pioggia di commenti negativi, insomma. In attesa delle decorazioni.

BREAKING: Anche quest’anno Virginia #Raggi si aggiudica il premio “L’albero più squallido d’Italia, per la città più triste d’Italia”. pic.twitter.com/8IJtWu4FhX — AlbertoS (@NosapaiD) 1 dicembre 2017