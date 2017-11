Luigi Di Maio e Silvia Virgulti si sono lasciati. Il vicepresidente della Camera ha spiegato come la relazione sentimentale che legava l’esponente del M5S alla esperta di comunicazione nota per aver fatto la coach TV ai parlamentari 5 Stelle si sia interrotta da circa un mese.

La notizia è stata confermata dall’ormai ex fidanzata, che interrogata dall’agenzia Agi ha detto: «Ci siamo lasciati liberi di vivere ognuno la propria vita. Questo significa volere bene, cioè volere il bene dell’altra persona». Di Maio ha annunciato nei giorni scorsi la rottura sentimentale come risposta alle domande sulla mancata presenza al suo fianco di Silvia Virgulti durante la visita milanese. Il candidato premier del M5S è arrivato nel capoluogo lombardo per annunciare il candidato alla presidenza della Regione Lombardia del M5S, il consigliere Dario Violi, e poi è rimasto diversi giorni in Lombardia per svolgere incontri con associazioni imprenditoriali e organizzazioni sociali. Silvia Virgulti è stata una figura fondamentale per la crescita dell’immagine di Luigi Di Maio. La consulente della comunicazione era stata assunta dalla Casaleggio Associati per formare i neo parlamentari, sopratutto per prepararli alle ospitate nei talk show televisivi.

Il candidato premier insieme a Di Battista ha beneficiato dell’aiuto fornito da Silvia Virgulti, e nel corso degli ultimi anni è diventato uno dei politici italiani più richiesti dai programmi TV. Un aspetto fondamentale per l’ascesa alla guida del Movimento 5 Stelle, concretizzatosi poi con la candidatura a premier e il trasferimento del ruolo di capo politico da Beppe Grillo allo stesso Di Maio. Silvia Virgulti ha mantenuto un profilo relativamente basso durante la relazione con Luigi Di Maio, rinunciando a ospitate TV o interviste sui giornali, anche se ha costantemente affiancato il fidanzato durante le sue uscite pubbliche.

