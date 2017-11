Di Battista risponde a Laura Cesaretti sulle perverse porcherie su Andrea

Alessandro Di Battista ha risposto a Laura Cesaretti nel suo libro Meglio liberi. Lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare, in merito all’orribile tweet scritto dalla giornalista del Giornale per deridere l’arrivo di Andrea Di Battista. Laura Cesaretti, che si era scusato in modo piuttosto contorto, aveva twittato prima questa domanda, «Ma hanno fatto l’amniocentesi?», e poi rimarcato la denigrazione del figlio di Alessandro Di Battista scrivendo «Del resto, con quel patrimonio genetico non poteva che essere un orrore, pora creatura». Tweet che avevano suscitato una forte indignazione, a cui il deputato M5S aveva preferito non rispondere. Solo suo padre aveva attaccato con parole rabbiose la giornalista del Giornale per aver offeso suo nipote appena nato. Nel suo libro appena uscito Di Battista dedica però alcune pagine all’episodio.

Dopo la nascita di Andrea anche Sahra Lahousnia ha letto i tweet, che definisce perverse porcherie scritte sul conto di suoi figlio. Il deputato M5S è ancora, e comprensibilmente, molto arrabbiato per l’episodio, tanto che non cita mai Laura Cesaretti col suo nome. Alessandro Di Battista rimarca comunque di non esser stato particolarmente turbato dall’episodio, come sua moglie, anche per l’entusiasmo generato dalla nascita del figlio. Di Battista però racconta come sua madre sia scoppiata in lacrime dopo aver letto le parole su suo nipote.