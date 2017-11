I collegi alle Elezioni Politiche 2018: le circoscrizioni e i seggi regione per regione

Alle Elezioni Politiche 2018 si vota con una nuova legge elettorale: il cosiddetto Rosatellum, approvato definitivamente in Parlamento lo scorso 26 ottobre ed entrato in vigore l’11 novembre, un sistema misto di maggioritario e proporzionale. Le nuove norme hanno reso necessaria una nuova determinazione dei collegi elettorali e del numero dei seggi da assegnare nelle diverse circoscrizioni. Qui le principali informazioni.

LEGGI ANCHE > La legge elettorale delle Elezioni Politiche 2018

COLLEGI ELEZIONI POLITICHE 2018

I collegi delle Elezioni Politiche 2018 sono stati indicati in un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre (poi trasmesso alle Camere per il parere consultivo e l’approvazione definitiva) che attuava la delega al governo prevista dalla nuova riforma del voto. La legge elettorale (legge n. 165 del 3 novembre 2017) prevede l’elezione dei parlamentari sia in collegi uninominali con sistema maggioritario sia in collegi plurinominali con sistema proporzionale. Nel primo caso viene eletto il candidato che ottiene anche un solo voto in più degli altri. Nel secondo invece i seggi vengono ripartiti proporzionalmente al numero dei voti. Più nel dettaglio, il Rosatellum prevede l’elezione del 36% dei deputati e dei senatori con il maggioritario e un 64% di seggi assegnati con il proporzionale. Alla Camera, quindi, dei complessivi 630 deputati, 232 vengono eletti in collegi uninominali (il conteggio comprende anche l’unico seggio della Valle d’Aosta) e 286 in collegi plurinominali. Altri 12 deputati vengono eletti all’estero, sempre con metodo proporzionale. Per quanto riguarda invece il Senato, sui totali 315 senatori, 109 vengono scelti in collegi maggioritari (incluso l’unico eletto in Valle d’Aosta) e 200 con in collegi plurinominali. I restanti 6 vengono eletti all’estero, ancora con ripartizione proporzionale dei seggi. Le circoscrizioni (che vengono a loro volta divise in collegi) sul territorio nazionale sono sono 28 alla Camera e 20 al Senato.

Per la definizione dei collegi elettorali, il governo si è avvalso del supporto tecnico di una commissione di esperti presieduta dal presidente dell’Istat Giovanni Alleva e istituita con un decreto del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni il 15 novembre, quattro giorni dopo l’entrata in vigore del Rosatellum. La commissione ha avuto pochi giorni a disposizione per determinare i collegi e nel suo lavoro ha dovuto tener conto anche di un mutamento demografico avvenuto nel Paese. In alcune aree d’Italia il numero di abitanti, tra il censimento del 2001 e quello del 2011, è sensibilmente aumentato o diminuito. Il numero di seggi assegnati ad ogni circoscrizione ha dunque subito una variazione rispetto a quanto stabilito alle precedenti Politiche. Alla Camera ad esempio, rispetto al cosiddetto Mattarellum (la legge elettorale in vigore alle elezioni del 1994, 1996 e 2011 per il 75% maggioritaria e per il 25% proporzionale), la Lombardia ha guadagnato due collegi. Come pure il Veneto e l’Emilia Romagna. La Sicilia ne ha perso uno. La Basilicata addirittura tre. L’Umbria due.

I COLLEGI ALLA CAMERA

Ecco la distribuzione dei collegi uninominali e il numero di seggi proporzionali in ognuna delle 28 circoscrizioni della Camera dei deputati. Circoscrizione Piemonte 1: 23 seggi da assegnare, 9 deputati da eleggere in collegi uninominali con sistema maggioritario e 14 in collegi plurinominali con sistema proporzionale. Piemonte 2: 22 seggi, 8 uninominali e 14 proporzionali. Valle d’Aosta: un solo deputato da eleggere, quindi un solo seggio e un solo collegio uninominale. Lombardia 1: 40 seggi, 15 uninominali e 25 proporzionali. Lombardia 2: 22 seggi, 8 uninominali e 14 proporzionali. Lombardia 3: 23 seggi, 8 uninominali e 15 proporzionali. Lombardia 4: 17 seggi, 6 uninominali e 11 proporzionali. Trentino Alto Adige: 11 seggi, 6 uninominali e 5 proporzionali. Veneto 1: 20 seggi, 8 uninominali e 12 proporzionali. Veneto 2: 30 seggi, 11 uninominali e 9 proporzionali. Friuli Venezia Giulia: 13 seggi, 5 uninominali e 8 proporzionali. Liguria: 16 seggi, 6 uninominali e 10 proporzionali. Emilia Romagna: 45 seggi, 17 uninominali e 28 proporzionali. Toscana: 38 seggi, 14 uninominali e 28 proporzionali. Umbria: 9 seggi, 3 uninominali e 6 proporzionali. Marche: 16 seggi, 6 uninominali e 10 proporzionali. Lazio 1: 38 seggi, 14 uninominali e 24 proporzionali. Lazio 2: 20 seggi, 8 uninominali e 12 proporzionali. Abruzzo: 14 seggi, 5 uninominali e 9 proporzionali. Molise: 3 seggi, 2 uninominali e uno proporzionale. Campania 1: 32 seggi, 12 uninominali e 20 proporzionali. Campania 2: 28 seggi, 10 uninominali e 18 proporzionali. Puglia: 42 seggi, 16 uninominali e 26 proporzionali. Basilicata: 6 seggi, 2 uninominali e 4 proporzionali. Calabria: 20 seggi, 8 uninominali e 12 proporzionali. Sicilia 1: 25 seggi, 9 uninominali e 16 proporzionali. Sicilia 2: 27 seggi, 10 uninominali e 17 proporzionali. Sardegna: 17 seggi, 9 uninominali e 11 proporzionali.

I COLLEGI AL SENATO

Questa invece è la distribuzione dei collegi uninominali e il numero di seggi proporzionali previsti per ognuna delle 20 circoscrizioni del Senato della Repubblica. Circoscrizione Piemonte: 22 seggi, 8 senatori da eleggere in collegi uninominali con metodo maggioritario e 14 da eleggere in collegi plurinominali con metodo proporzionale. Valle d’Aosta: un solo senatore da eleggere, quindi un solo seggio, un solo collegio uninominale. Lombardia: 49 seggi, 18 uninominali e 31 proporzionali. Trentino Alto Adige: 7 seggi, 6 uninominali e uno solo proporzionale. Veneto: 24 seggi, 9 uninominali e 15 proporzionali. Friuli Venezia Giulia: 7 seggi, 2 uninominali e 5 proporzionali. Liguria: 8 seggi, 3 uninominali e 5 proporzionali. Emilia Romagna: 22 seggi, 8 uninominali e 14 proporzionali. Toscana: 18 seggi, 7 uninominali e 11 proporzionali. Umbria: 7 seggi, 2 uninominali e 7 proporzionali. Marche: 8 seggi, 3 uninominali e 5 proporzionali. Lazio: 28 seggi, 10 uninominali e 18 proporzionali. Abruzzo: 7 seggi, 2 uninominali e 5 proporzionali. Molise: 2 seggi, un senatore eletto in un collegio uninominale e un seggio proporzionale. Campania: 29 seggi, 11 uninominali e 18 proporzionali. Puglia: 20 seggi, 8 uninominali e 12 proporzionali. Basilicata: 7 seggi, un senatore da eleggere in un collegio uninominale e 6 seggi proporzionali. Calabria: 10 seggi, 4 uninominali e 6 proporzionali. Sicilia: 25 seggi, 9 uninominali e 16 proporzionali. Sardegna: 8 seggi, 3 uninominali e 5 proporzionali.

(Ultimo aggiornamento il 27 novembre 2017 alle 02.10. Foto da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / FRANCO SILVI)