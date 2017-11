La Bella Addormentata nel Bosco deve essere tolta dalle elementari per il bacio senza consenso che il principe dà alla protagonista di una delle fiabe più famose della cultura popolare europea. Questa richiesta è stata inoltrata da una madre di North Shield, in Inghilettera, alla scuola elementare frequentata dai figli. Sarah Hall, il nome della donna che ha chiesto di togliere La Bella Addormentata nel Bosco dai programmi scolastici, ha evidenziato come al figlio Ben sia stato assegnato il compito di leggere un libro che sottolinea come sia appropriato dare un bacio a una donna senza il suo consenso.

La Bella Addormentata nel Bosco via dalle scuole per il bacio forzato

Sarah Hall si riferisce alla scena, resa celeberrima dal film della Disney, in cui il principe sveglia la Bella Addormentata nel Bosco, anch’ella principessa, con un bacio dopo 100 anni di sortilegio. Secondo la madre la fiaba deve essere tolta dal programma scolastico delle scuole elementari inglesi perché contiene un messaggio sessuale non appropriato a dei bambini piccoli. Al Daily Mirror Sarah Hall ha rimarcato come ci sia un problema specifico nella Bella Addormentata nel Bosco, sul quale è necessario porsi il tema se sia ancora appropriato un simile testo.

«Nella società di oggi non è più appropriato. Mio figlio Ben ha solo sei anni, assorbe tutto ciò che vede, e non riesco a trasformare tutto ciò che assorbe in una conversazione costruttiva».

La donna ha ribadito il suo messaggio su Twitter, dove ha condiviso due immagini tratte dal libro del figlio in cui si vede il principe baciare la principessa mentre dorme. «Non riusciremo mai a cambiare degli atteggiament radicati nei comportamenti sessuali fino a quando vedremo narrative come queste a scuola». Al Daily Mirror Sarah Hall ha spiegato come censurare del tutto La Bella Addormentata nel Bosco sarebbe sbagliato. «Penso che la fiaba possa essere un’ottima risorsa per i bambini più grandi, per stimolare una discussione su questo tema, ovvero parlare del consenso, e come si possa sentire la principessa baciata senza la sua approvazione». La madre confessa però di esser preoccupata per i bambini più giovani, come suo figlio Ben che ha solo sei anni, per i quali la fiaba non è adatta.

Foto copertina: screenshot di Youtube