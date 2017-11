Vittorio Brumotti di Striscia aggredito da spacciatori a Padova: schiaffi, bottiglie e bucce di banana | VIDEO

Mentre stava girando un servizio per Striscia la Notizia sullo spaccio di droga, l’inviato del programma di Antonio Ricci, Vittorio Brumotti, è stato aggredito a Padova da un gruppo di presunti spacciatori, poco distante dalla stazione centrale della cittadina. Nel video, postato sui social network dall’account ufficiale del programma, si mostrano le immagini di quanto accaduto.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO, ECCO IL VIDEO

Vittorio Brumotti, insieme alla sua troupe, è a Padova per girare un servizio sul traffico di droga in città. A un certo punto, però, viene accerchiato e aggredito da diversi uomini che, in un primo momento, si limitano a minacciare e che, successivamente, passano all’azione. Dalle immagini, si evince che un uomo in bicicletta, passando accanto al cameraman, gli rifila un forte schiaffo.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A PADOVA, IL PRECEDENTE

Poi, mentre la troupe di Striscia decide di mettere una distanza di sicurezza tra sé e i presunti spacciatori, questi ultimi insistono nel loro proposito con un lancio di bottiglie di vetro. Infine, quando Vittorio Brumotti e i suoi collaboratori decidono, per prudenza, di ritirarsi all’interno della stazione, vengono inseguiti dal gruppo e diventano oggetto anche del lancio di una buccia di banana.

Si tratta dell’ennesimo episodio di aggressione nei confronti dell’inviato di Striscia la Notizia. Soltanto una settimana fa, Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti da un gruppo di migranti mentre stava girando un servizio presso il Giardino della Montagnola a Bologna, sempre riguardante lo spaccio di sostanze stupefacenti. In quella circostanza, i migranti si erano limitati a strappare via le telecamere alla troupe.