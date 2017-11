La bufala su Papa Francesco contrario ai simboli cristiani a Natale

Su Facebook sta girando una gigantesca bufala su Papa Francesco contrario ai simboli cristiani a Natale. «Non bisogna ostentarli, per non offendere i nostri fratelli musulmani», avrebbe detto il pontefice. Praticamente “un’eresia”. D’accordo che Bergoglio è molto aperto di vedute, ma è assurdo credere che il capo della Chiesa di Roma inviti a mascherare le origini cristiane dalla festività più attesa dell’anno.

Eppure alla bufala su Papa Francesco contrario ai simboli cristiani a Natale in molti hanno creduto: pubblicata il 20 novembre – come ricostruisce il debunker David Puente – da un post sulla pagina Facebook Sveglia popolo italiano, è stata ripresa l’indomani da quella Dimissioni e tutti a casa, collezionando oltre 3.000 condivisioni. Surreali i quasi 3mila commenti: Non ho capito qual è (l’apostrofo lo abbiamo tolto noi ndr) l’obiettivo di quest’essere che sta distruggendo il Cristianesimo. Cacciatelo»; «Ma perché dobbiamo pensare che se facciamo qualcosa offendiamo i mussulmani???Noi siamo cattolici e ci comportiamo come tale!!! Basta!!!! E loro pensano alla nostra religione quando stuprano, rubano o fanno atti osceni in luogo pubblico???»; «Alla faccia di chi diceva che l’invasione musulmana non avrebbe cambiato le nostre abitudini, le nostre tradizioni e che loro si sarebbero integrati».

I SURREALI COMMENTI ALLA BUFALA SU PAPA FRANCESCO CONTRARIO AI SIMBOLI CRISTIANI A NATALE

Uno su mille ce la fa a capire che si tratta di una bufala, ma il suo commento resta isolato e non blocca in alcun modo il flusso dell’indignazione, che si trasforma presto in complottismo. «È stato messo lì apposta con la complicità di Obama, mettendo da parte Ratzinger che non si è dimesso ma l’hanno fatto fuori»; «Perchè ho la sensazione che Soros &C c’entrino da qualche parte??».

David Puente prova a scoprire chi sia il responsabile della bufala su Papa Francesco contrario ai simboli cristiani a Natale: «Tornando indietro – scrive – riscontro un utente di nome Marina che aveva diffuso una storia simile in questo post del 16 novembre 2017». Che sia lei o meno a essersela inventata, resta grave che così tante persone ci abbiamo così fermamente creduto.