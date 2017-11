«Gesù è presente!», «Chi non salta non ci crede!»: il coro da stadio (e i balli) in chiesa | VIDEO

È un video davvero singolare quello che in queste ore sta facendo il giro della rete e che mostra una chiesa gremita di fedeli che ballano e intonano cori da stadio in quella che sembra essere una messa show. Le immagini sono state caricate il 22 novembre su YotuTube e rilanciate dai media nazionali. Nella descrizione del filmato non viene indicata la data e il luogo della celebrazione. Sta di fatto che si tratta di qualcosa di molto raro.

VIDEO DI CORI DA STADIO E BALLI IN CHIESA

«Chi non salta, non ci crede!», è uno dei cori da stadio dei fedeli. E ancora, una canzone: «Si vede, si sente, Gesù è qui presente».

(Immagine di copertina da video caricato su YouTube)