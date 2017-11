Maria Elena Boschi e la foto fake al funerale di Totò Riina

«Guardate questo profilo, spero falso. Guardate che schifo. Sono mesi che subisco e subiamo di tutto, ma qui si passa il limite. Tirano in ballo persino il capo della mafia contro di noi. Dobbiamo dire basta alle falsità e all’odio. Dobbiamo difendere la verità. #nofakenews». Maria Elena Boschi, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, se la prende con una bufala in piena regola.

La foto mostrerebbe Maria Elena Boschi e Laura Boldrini al funerale di Totò Riina quando in realtà la reale occasione in cui si trovava la sottosegretaria era tutt’altra, i funerali del nigeriano ucciso a Fermo. L’immagine è stata diffusa dal profilo Facebook di Mario De Luise, che sceglie come foto principale una locandina che inneggia al M5S e questo ha scatenato l’ira di diversi esponenti del Partito Democratico. In realtà l’account sembra esser un fake con foto spam 5 stelle e sopratutto con scatti privati e indirizzi di una persona che potrebbe non esser ricondotta a De Luise stesso, infermiere di cui non ci sarebbe traccia oltre Facebook.

Non solo. Sulla immagine appare una firma @Scalcio, che appartiene alla pagina Facebook Amici dello Scalcio. La foto in questione però, con le didascalie infamanti, non appare nel wall della pagina.