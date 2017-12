CHRISTMASLIGHTS: la campagna di UNHCR per un Natale migliore

E se a Natale anziché del solito regalo inutile fai qualcosa di utile per qualcun altro? Dal 20 novembre e fino all’8 dicembre, l’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati, UNHCR, ha avviato una campagna internazionale. Il progetto Christmas Lights è una raccolta fondi che UNHCR lancia in occasione del Natale.

#CHRISTMASLIGHT: COME PUOI AIUTARE? ATTIVATI SUI SOCIAL

Il modo più semplice per sostenere Christmas Lights è quello di scattarsi un selfie (o scattare una foto) con la pallina di Natale UNHCR o un pallina del proprio albero condividendola poi sui propri canali social (FB, Twitter) usando l’hashtag #ChristmasLights. Un altro modo per sostenere è personalizzare l’immagine profilo su FB, scegliendo il motivo UNHCR “Christmas Lights”. Ma sopratutto si può fare un regalo utile: una donazione che va dai 50 ai 150 euro. Dal regalare una tenda a una famiglia rifugiata ai kit invernali per tutto un nucleo di persone.

UNHCR – MOBILITAZIONE ONLINE E NEL MONDO DELLE CELEBRITIES

La solidarietà corre anche attraverso la rete e sono tantissime le persone che si stanno attivando in questi giorni condividendo sui social l’invito a sostenere la campagna usando l’hashtag #ChristmasLights.

Tanti anche i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di sostenere la campagna.

UNHCR – IL SUO IMPEGNO PER I RIFUGIATI NEL MONDO

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR – è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane e a proteggere milioni di rifugiati, sfollati e apolidi in più di 130 Paesi nel mondo. Si occupa di oltre 67 milioni di persone costrette a fuggire a causa di guerre e violenze. Vincitrice di due Nobel per la Pace, da oltre 60 anni l’UNHCR protegge i diritti dei rifugiati, fornisce beni essenziali per la loro sopravvivenza e li aiuta a costruirsi un futuro migliore. Per maggiori informazioni https://www.unhcr.it