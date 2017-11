Doggye Bag, la pasticceria artigianale per cani che fa irritare il web

È il primo esperimento del genere in Italia. Doggye Bag è una pasticceria artigianale per cani che aprirà tra qualche giorno a Brescia, in corso Zanardelli. Tra i prodotti che proporrà alla sua clientela, visto il periodo pre-natalizio, ci sono anche il Candoro e il Canettone, versioni gourmet a quattro zampe dei celebri dolci della tradizione italiana, il Pandoro e il Panettone appunto.

LEGGI ANCHE > Black Friday 2017: tutti i prodotti per animali in offerta

DOGGYE BAG, COME NASCE L’IDEA

«Doggye Bag nasce dall’assoluta convinzione che nell’immediato futuro i nostri amici a 4 zampe diventeranno, a tutti gli effetti, membri ufficiali delle nostre famiglie – c’è scritto sulla pagina Facebook ufficiale della nuova attività – , cui verranno riconosciuti diritti fondamentali a oggi sconosciuti tra i quali la possibilità di alimentarsi, finalmente, in maniera sana».

I prezzi dei prodotti in vetrina oscillano tra i 5 e i 10 euro, i commenti dei potenziali clienti sono davvero tantissimi. In poco tempo, infatti, la pagina Facebook della pasticceria ha raggiunto importanti condivisioni e ha raccolto migliaia di fan.

DOGGYE BAG, LE POLEMICHE SUI SOCIAL

Non mancano, però, i detrattori sui social network. Secondo alcuni, infatti, aprire una pasticceria gourmet per i cani fa «perdere completamente il senso della realtà», per altri rappresenta «uno schiaffo alla povertà, nei confronti di quelle persone che non riescono nemmeno ad arrivare a fine mese». Su un cartello Facebook si legge: «Molti italiani vanno a mangiare alla Caritas, a Brescia invece ha aperto una pasticceria per soli cani».

Insomma, le critiche sono tante. Ma i promotori dell’iniziativa restano convinti della bontà del progetto: «Gli ingredienti – spiegano – sono selezionati per garantire una sana ed equilibrata alimentazione per gli animali. Nella pasticceria non utilizziamo né sottoprodotti, né farine animali, né scarti di origine industriale ma solo materie di prima scelta. Niente zucchero aggiunto o cioccolato».