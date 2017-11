Per Repubblica è cosa ormai quasi certa: Tavecchio domani presenterà le dimissioni. L’occasione è il consiglio federale, dove – calcola il quotidiano – al presidente della Figc mancano i voti:

Troppi ormai contro Tavecchio dopo la mancata qualificazione dell’Italia al prossimo mondiale: non soltanto il sindacato calciatore ma anche la Lega di C, forse alcuni consiglieri dei dilettanti (tra cui Montemurro). E’ inutile, a questo punto, andare alla conta dei voti, essendo ad esempio le leghe di A e B commissariate. Tavecchio avrebbe una maggioranza troppo debole per poter resistere ancora in sella.