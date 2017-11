Disegna un pene in cielo con la scia di un caccia: pilota americano rischia il posto

È scoppiato un vero e proprio caso nella Marina militare Usa. Un pilota, al comando di un caccia bombardiere F-18 super Hornet, per motivi ancora non del tutto chiari, ha disegnato un pene in cielo con la scia di condensazione formata dal passaggio del jet negli strati medi dell’atmosfera.

SCIA AEREO DISEGNA PENE, PILOTA USA NELL’OCCHIO DEL CICLONE

L’episodio è stato notato da diversi abitanti della Contea di Okanogan, nello Stato di Washington, al confine con il Canada, che non hanno esitato a scattare foto e a postare video sui social network. Molti cittadini, tuttavia, si sono rivolti indignati ai network locali per denunciare l’episodio. Alcuni si sono definiti imbarazzati nel dover spiegare ai propri figli che razza di forma era quella che il pilota stava disegnando in cielo.

Il caso, a livello mediatico locale, è esploso: Krem-Tv, emittente del posto, è stata la principale valvola di sfogo per i cittadini e i suoi servizi sono stati citati anche dalla CbsNews.

SCIA AEREO DISEGNA PENE, QUALI PROVVEDIMENTI?

«Richiediamo all’equipaggio di volo gli standard più elevati e troviamo questo assolutamente inaccettabile, una formazione pari a zero e riteniamo l’equipaggio responsabile». È questo il commento a caldo della Marina americana che, tuttavia, non sarebbe in grado di prendere provvedimenti nei confronti del pilota: la Federal Aviation Administration, infatti, ha dichiarato che – a meno che non siano rischiosi per qualcuno – i comportamenti morali del pilota non sono sanzionabili.