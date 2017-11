In Giappone le ferrovie si scusano perché il treno è partito con 20 secondi di anticipo

Una vecchia massima recita «un treno può arrivare con 5 minuti di ritardo, ma non ci può mai essere un treno in anticipo di 5 minuti». Il detto è stato preso alla lettera in Giappone, dove l’amministrazione responsabile del treno Tsukuba Express si è scusata perché un suo convoglio aveva lasciato la stazione con 20 secondi d’anticipo. Dettagli, che nel Paese del Sol Levante possono diventare fatali.

TRENO IN ANTICIPO IN GIAPPONE, LA FERROVIA SI SCUSA

Il treno che collega Tsukuba a Tokyo doveva partire alle ore 9.44.40 ma, a causa di una mancata verifica dell’orario da parte del personale di bordo, ha fischiato con 20 secondi d’anticipo, lasciando la banchina prima del previsto. «Chiediamo sinceramente scusa per l’errore – è il commento costernato dell’azienda -, l’equipaggio non ha controllato l’orario».

Ma a cosa si deve tutto questo clamore? Perché un peccato che a noi italiani sembra veniale ha avuto bisogno di una nota di scuse pubblica? In Giappone i treni sono famosi per la loro estrema puntualità e non sono ammesse partenze in anticipo o in ritardo rispetto al previsto: tant’è che le persone sincronizzano i propri orologi con quelli delle stazioni per evitare ritardi o sorprese al momento di prendere il treno.

TRENO IN ANTICIPO IN GIAPPONE. E IN ITALIA?

L’esperienza giapponese farà sorridere centinaia di pendolari italici, vessati dagli storici ritardi delle ferrovie regionali del nostro Paese e strapperà loro anche un’amara riflessione. Si tratta, probabilmente, di una questione di civiltà: informare e scusarsi per un anticipo di 20 secondi fa da contraltare alla totale assenza di comunicazioni in casi di cancellazioni e soppressioni croniche che quotidianamente viviamo nelle strade ferrate del nostro Paese. E noi, neanche a farlo apposta, siamo in ritardo anche su questo.