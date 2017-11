Stefano de Martino si è fidanzato con Giorgia Gabriele, la ex di Gianluca Vacchi. L’indiscrezione arriva dal settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il ballerino si è da poco lasciato con la blogger e stilista Gilda Ambrosio. I giornali scandalistici hanno preso la separazione come un segno di riavvicinamento a Belén Rodriguez, con cui de Martino è stato sposato e dalla quale ha un figlio, Santiago.

STEFANO DE MARTINO E GIORGIA GABRIELE: LA STORIA TRA L’EX DI BELEN E L’EX DI GIANLUCA VACCHI

Chi smentisce questa ricostruzione, offrendo le prove della relazione tra Stefano de Martino e Giorgia Gabriele: l’ex ballerino di “Amici” sarebbe stato avvistato sotto casa della ex di Gianluca Vacchi a Milano. “È stato visto entrare coperto scrupolosamente con cappuccio in testa, barba lunga e occhiali da sole”, scrive Chi nella rubrica “Chicche di gossip”, aggiungendo che “gli incontri ravvicinati tra i due sarebbero numerosi”.

De Martino – aggiunge il settimanale – è “entrato nella scuderia di Lucio Presta ed è il prossimo inviato dell’Isola dei famosi”, che comincerà a marzo, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Dopo aver partecipato alla nona edizione di “Amici”, il ballerino ha continuato a gravitare per il talent show della De Filippi anche negli anni successivi, come professionista e come supporter. Dopo la relazione con Emma Marrone, sua compagna nella classe di “Amici”, dal 2012 si è legato a Belén Rodriguez, con la quale si è sposato l’anno successivo e ha rotto nel 2015.

LA GALLERY DELLE FOTO SUI PROFILI INSTAGRAM DI STEFANO DE MARTINO E GIORGIA GABRIELE

La nuova fiamma di Stefano de Martino, Giorgia Gabriele, è nota invece per le apparizioni danzanti nei video di Gianluca Vacchi, con cui era fidanzata. Poche settimane fa, sempre Chi ipotizzava un ritorno di fiamma tra lei e il dj bolognese diventato famoso per i suoi video su Instagram. Vacchi si era da poco lasciato con la ue, dopo la rottura tra Vacchi e la ex miss Colombia Ariadna Gutierrez.