Le Iene e lo scherzo con il figlio di Marco Travaglio che va al GF Vip | VIDEO

Il figlio di Marco Travaglio, Alessandro, ha detto al padre che ha firmato un contratto per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Lo scherzo, organizzato da Le Iene, è diventato virale. In un servizio esilarante il direttore del Fatto perde completamente le staffe davanti alla richiesta del ragazzo.

Tu sei un artista non ti invitano in tv a fare l’artista. Ti invitano come figlio di Marco Travaglio. Faresti notizia non per le tue capacità. Ti invitano a fare il c******** con gli altri che fanno i c*******. Perché lì fanno notizia quelli che scoreggiano, che si fanno le pippe, che trombano, quelli che sbroccano, che dicono parolacce. Un luogo dove le persone senza talento fanno notizia per la loro totale assenza di talento.