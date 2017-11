I big a Sanremo 2018: nella sezione campioni in gara 20 artisti

Chi sono i cantanti big di Sanremo 2018? Quali artisti campioni partecipano al 68esimo Festival della Canzone Italiana? Come si sfideranno sul palco del Teatro Ariston? Le prime risposte a queste e ad altre simili domande sono contenute nel regolamento della manifestazione musicale più seguita d’Italia, che si terrà stavolta tra il 6 e il 10 febbraio. Al Festival di Sanremo 2018 è prevista la partecipazione di 20 e non più 22 big, per una competizione, con classifiche aggiornate e votazioni dalla prima all’ultima delle cinque serate della kermesse. Qui le principali informazioni sulla gara e la scelta degli artisti.

BIG SANREMO 2018

Come consuetudine al Festival, anche stavolta i cantanti e le loro canzoni vengono suddivisi in due sezioni: una sezione campioni, quella dei cantanti big, e una sezione nuove proposte, quella degli artisti giovani, i volti nuovi della manifestazione. Sanremo 2018 prevede dunque due competizioni: una gara, quella più attesa, tra 20 nuove canzoni interpretate da 20 campioni e una gara tra 8 nuove canzoni interpretate da 8 nuove proposte, queste ultime scelte attraverso il concorso Sanremo Giovani 2017 e Area Sanremo 2017. In programma c’è poi una serata evento, nel corso della quarta giornata del Festival, quando sul palco dell’Ariston i big saliranno per interpretare ognuno la propria canzone al fianco di un artista ospite da loro individuato in accordo con il direttore artistico (Claudio Baglioni) e con la Rai.

CAMPIONI SANREMO 2018

La scelta dei 20 artisti big della sezione campioni del Festival e delle relative canzoni avviene, come spiega il regolamento, «sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali» dal direttore artistico in collaborazione con la Commissione Musicale, in base a criteri che tengono conto «della qualità e dell’originalità» dei brani, «nonché dell’interpretazione e dei requisiti di contemporaneità, fama e valore riconosciuti degli interpreti-esecutori». La commissione è un organo collegiale composto da esperti del mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale. I cantanti in gara a Sanremo, sia i più esperti che i giovani, possono essere sia artisti singoli che gruppi.

GARA DEI BIG

La gara dei big al Festival di Sanremo si svolge nell’arco di tutte le cinque serate, dalla prima di martedì 6 febbraio alla finale di sabato 10. Incaricati di esprimersi sui cantanti e sui loro brani sono sia il pubblico che le giurie. Il regolamento prevede un sistema misto di votazioni da parte del pubblico tramite il televoto da telefonia fissa e telefonia mobile, di una giuria demoscopica, di una giuria della sala stampa e di una giuria di esperti. Nella prima serata di martedì 6 febbraio è prevista l’interpretazione ed esecuzione di tutti i 20 brani dei big (giudicati da televoto, giuria demoscopica e sala stampa). Nella scaletta della seconda serata di mercoledì 7 ci sono invece 10 campioni (votati ancora da pubblico, giuria demoscopica e giornalisti). Nella terza serata di giovedì 8 sul palco dell’Ariston salgono gli altri 10 cantanti big. Al termine della terza serata viene stilata una classifica relativa a tutti i 20 brani, risultante dalla media delle percentuali di voto ottenute dagli artisti e dalle loro canzoni nel corso delle prime tre giornate del Festival. La quarta serata di venerdì 9 prevede l’interpretazione dei loro brani da parte dei 20 campioni insieme ad un artista ospite, eventualmente con un diverso arrangiamento musicale. In questo caso le votazioni avvengono con un sistema diverso. Ad esprimersi sono il pubblico attraverso il televoto, la giuria della sala stampa e la giuria degli esperti (che prende il posto della giuria demoscopica). Nella quinta serata, l’attesa serata finale, la finalissima, tutti i 20 campioni tornano ad interpretare la loro canzone. A votare sono il pubblico, i giornalisti e la giuria degli esperti. Al termine delle votazioni viene determinata una classifica dei 20 artisti con la media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle quattro serate precedenti. Segue un’ulteriore votazione tra le tre canzoni che hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. La media delle percentuali di voto dell’ultima sessione di voto e quelle delle votazioni precedenti determina una nuova classifica dei primi tre big. La canzone dell’artista primo in classifica dopo l’ultima votazione viene proclamata vincitrice del Festival di Sanremo 2018.

REGOLAMENTO SUI BIG

Il regolamento di Sanremo 2018, oltre ad indicare il programma delle serate e i sistemi di voto per stilare le classifiche, contiene anche disposizioni sull’attività degli artisti a ridosso del Festival. I big in gara nella sezione campioni (fatta salva una eventuale preventiva autorizzazione della Rai) non possono prendere parte (pena l’esclusione dalla competizione) a manifestazioni o programmi o incontri che prevedano loro interpretazioni o esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate a Sanremo) in tv, alla radio o via Internet nel periodo tra il 22 gennaio e fino al termine della finale del Festival. Nello stesso periodo sono comunque consentite le partecipazioni per interviste.

È previsto poi (per tutti gli artisti, anche le nuove proposte, e per le loro case discografiche) l’obbligo, su richiesta della Rai, a partecipare gratuitamente a trasmissioni in tv o alla radio correlate o connesse a Sanremo. È il caso ad esempio del Dopo Festival e della puntata di Domenica In in onda dal Teatro Ariston il giorno dopo la serata finale. I cantanti si impegnano anche a partecipare gratuitamente, se richiesto, alla realizzazione, da parte della Rai, di promo tv ed eventuali clip video funzionali allo spettacolo del Festival.

EUROVISION 2018

Come ogni anno è prevista per il big che vince Sanremo la possibilità di partecipare in rappresentanza dell’Italia, su richiesta della Rai, all’Eurovision Song Festival, la manifestazione canora europea una volta conosciuta come Eurofestival. Se il cantante primo classificato al Festival non intende avvalersi di tale facoltà, la Rai e gli organizzatori dell’Eurovision Song Festival 2018 hanno comunque la possibilità di scegliere il partecipante italiano secondo propri criteri. L’Eurovision 2018 si terrà in Portogallo, a Lisbona. Nel 2017 il vincitore di Sanremo, Francesco Gabbani, ha partecipato alla kermesse continentale tra i favoriti, piazzandosi al sesto posto.

(Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2017 alle ore 22.30. Foto di copertina da archivio Ansa. Credit: ANSA / CLAUDIO ONORATI)