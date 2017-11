Scopre l’infedeltà del marito in volo e costringe il pilota a fare un atterraggio imprevisto

Un aereo della Qatar Airways partito da Doha e diretto a Bali, in Indonesia, ha fatto un imprevisto pit stop a Chennai, in India. Il motivo? Una donna ha scoperto l’infedeltà del marito in volo e ha perso le staffe, costringendo il pilota ad atterrare, per farli scendere. La coppia stava partendo per qualche giorno di vacanza a Bali, insieme al figlioletto. La signora, che pare sia iraniana, evidentemente aveva dei sospetti, perché non appena il marito si è addormentato in alta quota, gli ha preso la mano e ha usato il suo dito per sbloccare lo smartphone. Dal dispositivo mobile ha scoperto della relazione clandestina e non l’ha presa benissimo.

Il Guardian racconta che la dopo aver scoperto l’infedeltà del marito in volo, il risveglio dell’uomo non è stato dei migliori: sembra che la donna lo abbia ripetutamente picchiato. Impotente l’equipaggio non è riuscito a fare nulla per calmarla e così, a un certo punto, il pilota si è risolto ad atterrare. “Il volo della Qatar Airways QR-962 da Doha a Bali è stato deviato a Chennai su richiesta del capitano, a causa di un passeggero turbolento”: pare che sia questa la spiegazione che è stata data alle autorità aeree indiane, secondo quando riferisce il quotidiano Hindustan Times, che per primo ha riportato l’incidente.

La Qatar Airways infatti ha mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, per proteggere la privacy dei suoi passeggeri. A far trapelare la storia dell’infedeltà del marito scoperta in volo è stato qualcuno dell’aeroporto di Chennai, dove la famiglia – sprovvista del visto per entrare in India – è rimasta bloccata un’intera giornata. Alla sera la coppia e il figlio sono riusciti a rimarcarsi su un volo diretto in Malesia. L’aereo deviato, invece, dopo averli scaricati a terra è ripartito per Bali.

Foto copertina: dalla pagina Facebook della Qatar Airways