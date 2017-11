Facebook down l’8 novembre: le segnalazioni degli utenti

Ancora una volta è Facebook down. L’8 novembre 2017, intorno alle 18.50, il popolare social network di Mark Zuckerberg ha smesso di funzionare, proponendo una schermata di errore a tutti gli utenti. Il black-out è stato prontamente segnalato dagli utenti di internet che, automaticamente, si sono riversati su Twitter per manifestare il proprio disagio. Nel giro di 15 minuti, sebbene a rilento, Facebook è tornato in funzione.

Sono stati segnalati anche problemi su Instagram e su altri social network, relativi alla medesima fascia oraria.

Facebook is down! Dad do not panick. You will resume sharing EVERYTHING soon.#facebookdown pic.twitter.com/9oSYnZYhXC

— Bariq Rifki (@BariqRifki) 8 novembre 2017