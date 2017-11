Come l’inno di Forza Italia stile karaoke, con le soliti cornici d’argento, ecco che ritorna lui. Silvio Berlusconi ringrazia i cittadini siculi per la vittoria di Musumeci, suo candidato per il centro destra nell’isola.

La vittoria di Musumeci è la vittoria dei moderati, dei cittadini che credono nella possibilità di un futuro migliore. Il grande risultato di Forza Italia che ha reso possibile la vittoria del centrodestra unito significa che la Sicilia ha scelto la rivoluzione del fare, la rivoluzione liberale.

Abbiamo impedito che la Sicilia cadesse in mano ai Cinquestelle, a chi non ha mai realizzato nulla, a chi non ha mai amministrato neppure un condominio, a gente che non ha mai lavorato.

guarda il video: