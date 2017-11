Una strage con almeno 27 morti: questo il bilancio in una chiesa battista del Texas dove un uomo, armato probabilmente di mitra, ha sparato diversi colpi contro i fedeli riuniti per la messa. Oltre alle vittime, numerose, ci sarebbero almeno venti feriti. La chiesa colpita è la First Baptist Church a Sutherland Springs, a una quarantina di chilometri a est di San Antonio.

Il killer si è dato alla fuga ma è stato ucciso subito, dopo un breve inseguimento con la polizia.

TEXAS SPARI SULLA FOLLA IN CHIESA: SUL POSTO ANCHE FBI

La zona intorno a First Baptist Church è stato subito isolata dalle forze dell’ordine, diverse ambulanze sono arrivate sul posto per raccogliere i feriti. Secondo i media locali anche l’Fbi si trova nel luogo della sparatoria.

«Dio sia con la gente di Sutherland Springs, Texas. L’Fbi e le forze dell’ordine sono scese in campo. Sto monitorando la situazione dal Giappone», ha twittato il presidente Usa Donald Trump.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 novembre 2017

Secondo lo sceriffo locale nella strage sono coinvolti anche bambini. Joseph Silva, 49 anni, che vive circa cinque miglia a nord-est di Sutherland Springs, ha raccontato la sua testimonianza ai media, spiegando di aver ricevuto istruzioni dalle autorità nel rimanere chiuso in casa. “Qui c’è una stazione di servizio e un ufficio postale”, ha raccontato. “È tutto quello che c’è davvero”. Silva ha raccontato la disperazione di diverse persone sul posto: cercano di capire se alcuni loro cari sono coinvolti nella strage o meno. Ancora non è chiara l’identità del killer. Una settimana fa il pastore ha postato un video su Youtube, come era solito fare, per condividere le messe, partecipate, della First Baptist.