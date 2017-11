Asia Argento litiga su Twitter con Alec Baldwin per il caso Weinstein e lui la blocca

Asia Argento ha litigato via Twitter con l’attore americano Alec Baldwin. A scatenare le polemiche un’intervista della star di Hollywood alla PBS, ripubblicata dall’emittente sul social network. Si parla del caso Weinstein e in particolare dello stupro di Rose McGowan, l’attrice diventata famosa in “Streghe”, che è stata tra le prime a denunciare il produttore cinematografico.

Alec Baldwin racconta nell’intervista di avere sentito ripetere questa storia più e più volte nei decenni passati, ribadendo come la bufera che ha travolto Weinstein non sia stata poi una grande sorpresa per nessuno. Il giornalista ha chiesto all’attore come mai allora nessuno abbia parlato. È a quel punto che le parole di Alec Baldwin si prestano quanto meno a venire fraintese: l’attore spiega che Rose McGowan aveva ricevuto 100mila dollari allora per chiudere il caso. Una notizia nota e l’accordo non prevedeva tra l’altro alcuna clausola di riservatezza.

.@AlecBaldwin on a culture of complicity in Hollywood after allegations of sexual harassment and assault by fmr movie mogul #HarveyWeinstein pic.twitter.com/jHeWAhEuOg — PBS NewsHour (@NewsHour) 3 novembre 2017

L’attore americano, però, non è sicuro che la star di “Streghe” abbia fatto bene a parlare: «Quando le donne prendono soldi per tacere, anche se li prendono proprio perché avevano parlato, al di là del denaro per loro è la cosa giusta da fare: restare tranquille, non alzare troppe polemiche, perché danneggerà la loro carriera».

LA LITE SU TWITTER TRA ASIA ARGENTO E ALEC BALDWIN

Una frase sibillina, che non è affatto piaciuta ad Asia Argento, che su Twitter ha dato ad Alec Baldwin del «completo idiota». Oppure, ha aggiunto l’attrice, «stai proteggendo i tuoi amici e salvando la tua reputazione. Forse tutti e tre».

Hey @AlecBaldwin you’re either a complete moron or providing cover for your pals and saving your own rep. Maybe all three. https://t.co/sMERs2Y11y — Asia Argento (@AsiaArgento) 4 novembre 2017

All’attore la critica non è andata giù: ad Asia Argento Alec Baldwin ha risposto per le rime: «I casi sono due: se dipingi tutti gli uomini con lo stesso colore, o finisci il colore o finisci gli uomini, Asia Argento», ha scritto e poi ha bloccato l’attrice su Twitter e ha annunciato che smetterà di cinguettare per un po’.

I can’t reply because you blocked me. I don’t need to paint you #AlecBaldwin, or any man. You did your own self-portrait & it’s despicable. pic.twitter.com/MzJiBQNWN4 — Asia Argento (@AsiaArgento) 5 novembre 2017

Non un gran dispiacere per Asia Argento: «Non ci mancherai bully boy». So @AlecBaldwin is taking a hiatus from Twitter to meditate about his words on @rosemcgowan & gender equality. We won’t miss you bully boy. pic.twitter.com/btADYaWdVf — Asia Argento (@AsiaArgento) 4 novembre 2017

Foto copertina: © Birdie Thompson/AdMedia via ZUMA Wire