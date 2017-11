La bufala di EasyJet che sta offrendo 2 biglietti a tutti

Le informazioni dal sapore di bufala corrono veloci sul web. Soprattutto se riguardano interessanti offerte commerciali. È il caso di un messaggio ingannevole molto condiviso sui social network che annuncia che la compagnia aerea «EasyJet sta offrendo due biglietti a tutti per promuovere le nuove rotte». In realtà dietro la promozione non c’è la società britannica ma, a guardare bene, non esiste nemmeno l’allettante regalo. Il link che rimbalza sui profili Facebook rimanda a pagine web che non fanno riferimento in alcun modo alla EasyJet, della quale viene però utilizzato il logo.

BUFALA SU EASYJET: 2 BIGLIETTI PER TUTTI PER PROMUOVERE LE NUOVE ROTTE

Su uno sfondo arancione, il colore della compagnia, compare un questionario di tre domande: «Hai mai volato con EasyJet?», «Eri a conoscenza delle nuove rotte EasyJet», «Quanto spesso voli in un anno?». Agli interrogativi viene aggiunto il messaggio: «Sei stato selezionato per partecipare al nostro breve questionario per vincere 2 biglietti EasyJet gratuiti 256 biglietti saranno distribuiti gratuitamente per promuovere le nuove rotte, quindi non perdere tempo!». Il sito non è quello della nota società ma un singolare ‘Bigwin.today’, che non ha una homepage. Una volta fornite le risposte spunta un tasto per la condivisione su Facebook del link che rimanda al messaggio, uno step necessario per procedere.

I commenti sono fasulli, decine di utenti Fb dichiarano di aver vinto e di essere estremamente soddisfatti. Nessuna delle loro facce spunta dai risultati di ricerca sul social. Il giro di link ricorda una collezione di scatole cinesi. Continuando a seguire le istruzioni, una volta condiviso il post su Facebook si arriva a un nuovo sito, dove l’offerta straordinaria diventa un «semplice sondaggio clienti» che dà la possibilità di vincere «un buono da 1.500 euro». Ma non erano due biglietti sicuri? C’è un modulo da compilare inserendo nome, cognome, cap, indirizzo di posta elettronica. Una volta cliccato su ‘continua’ compare un messaggio di ringraziamento «per aver partecipato al concorso». «Verrai contattato in caso sarai selezionato per il premio finale».

