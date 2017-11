Il boom di annunci razzisti «Si affitta solo agli italiani»

Annunci razzisti che offrono l’affitto di una casa «solo agli italiani» e non agli stranieri. È l’ultimo segnale di quanto sia difficile l’integrazione nel nostro Paese. Ne ha parlato ieri Repubblica Roma in un articolo a firma di Cristina Palazzo che elenca alcuni degli avvisi pubblicati da proprietari e agenti immobiliari su siti e social network. «Cedo solo a persona italiana per lunghi periodi», si legge in un annuncio postato su Facebook riguardante un bilocale a Montespaccato. È la formula frequente utilizzata per la ricerca di affittuari nella Capitale. Per un appartamento in zona Pigneto viene esplicitamente richiesta l’«italianità» degli inquilini, oltre ad una stabile e solida posizione lavorativa. «Non perdere tempo senza requisiti», è l’avvertimento per chi immagina di contattare il proprietario.

BOOM DI ANNUNCI RAZZISTI PER GLI AFFITTI «SOLO AGLI ITALIANI»

Repubblica riporta anche una spiegazione del presidente della federazione italiana agenti immobiliari professionali Roma, Stefano Nobili: «Il fenomeno – dice – è in crescita». «Sono i proprietari degli immobili che chiedono di inserire specifiche simili. E gli agenti immobiliari non sanno come comportarsi. Proprio la scorsa settimana una nostra iscritta Fiaip della provincia di Roma mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Aiuto, cosa devo fare?’. Semplice, bisogna rispondere che discriminazioni razziali non se ne possono fare. Abbiamo stretto un accordo con Unar, ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali». Ma arginare il fenomeno è estremamente difficile perché online non c’è alcun monitoraggio e filtro ai messaggi. Alcuni siti duplicano annunci senza minimo controllo.

(Foto generica di un’agenzia immobiliare da archivio Ansa. Credit: SILVI / ANSA /IAN)