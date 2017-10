Cecilia Rodriguez e i commenti sessisti contro di lei al Gf Vip

Cecilia Rodriguez ha lasciato in diretta il fidanzato Francesco Monte durante la sua partecipazione al Gf Vip. La sorella di Belèn si è però beccata una serie di insulti sui social. In tanti, nel pubblico, l’hanno giudicata per una poco di buono semplicemente perché ha preso una decisione che, a detta delle immagini mandate in onda, è stata comunque sofferta.

GF VIP: CECILIA RODRIGUEZ E I COMMENTI BECERI SUI SOCIAL

Francesco Monte è entrato ieri nella Casa dopo aver visto un video in cui si mostra l’avvicinamento tra la sua ragazza e Ignazio Moser. Ed è proprio con il figlio del ciclista che Monte parla per primo, accusandolo di averci provato con tutte le donne del GF e dandogli dello sfruttatore per aver usufruito dell’amicizia con Jeremias per arrivare a Cecilia. Ignazio replica sibillino: «Pure io mi sono trovato nella tua stessa situazione e non è certo piacevole».

Cecilia, davanti al suo ragazzo, si scusa: «Ti chiederei scusa in mille modi, ma so che non basterebbe. Ho bisogno di pensare a me, di chiarire delle cose nella mia testa». Da quel momento in poi sui social è stato un crescendo di commenti poco carini nei confronti della Rodriguez. Meme con “mignottona”, battute allusive sulla apertura delle gambe e via dicendo.

Si sta mettendo su un casino sulla questione Moser-Monte-Rodriguez, quando il punto è solo uno: dopo 40 giorni a Cecilia manca il pene. STOP — Rugardeschi (@ChiaraFadda2) 29 ottobre 2017

Gran parte dei commenti negativi, tra l’altro, arrivano dal pubblico femminile.

#CeciliaRodriguez brutta str…se vuoi essere donna abbandona il #GFvip e chiarisci fuori. Non si lascia un uomo così. pic.twitter.com/nwiKnzYOhO — La Danza dei Sensi (@Danza_dei_Sensi) 30 ottobre 2017

#CeciliaRodriguez: non sono innamorata di #IgnazioMoser ma perdonami voglio pensare a me stessa e fare solo dei 69 con lui #Gfvip — Cristina Bugatty (@cristinabugatty) 30 ottobre 2017

Molti dicono che non può esser santa solo perché è sorella della Rodriguez. Il punto però sembra esser un altro: nessuno si accorge della gravità dei commenti fatti.