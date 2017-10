Il futuro assessore M5S e quella frase: «Rosato, noi ti bruceremo vivo»

«Rosato facciamo un patto, se questa legge sarà cassata dalla Consulta, noi ti bruceremo vivo, ok?». Chi ha twittato così al senatore Pd però non è un hater qualunque. Si tratta di Angelo Parisi, mite ingegnere, scelto da Giancarlo Cancelleri

come futuro assessore ai Rifiuti nella regione Sicilia. Del caso ne parla oggi Ilario Lombardo su La Stampa.

Il profilo social di Parisi contiene anche tweet poco carini verso altre categorie, come i giornalisti. «Giovanni

Floris hai confermato che sei un idiota che non capisce un cazzo. L’Appendino non è accusata di falso in bilancio», ha cinguettato durante una puntata di Di Martedì per poi virare su un altro collega. «Ecco l’altro cretino di Giannini che dimostra di non saper

manco leggere…». Oltre a insultare – spiegano su La Stampa – Parisi ama storpiare i nomi come succede nel blog di Grillo.

Il 5 e il 12 ottobre tocca a Corrado Formigli di Piazzapulita, ma i toni al confronto degli altri sembrano quasi gentili: «Formiglio, dopo fango e falsità adesso inviti la @virginiaraggi, al posto suo ti querelerei»

Anche il tweet su Rosato è frutto di uno sfogo davanti alla tv, durante la trasmissione di Floris, il 17 ottobre. Quando gli hanno ricordato il suo passato un po’ turbolento Parisi ha replicato: «Non ricordo quei tweet, che vanno comunque contestualizzati. A

ogni modo sono tweet di un privato cittadino, scritti quando non ero assessore designato dal M5S. Cosa c’entra il passato col

ruolo che dovrei ricoprire?». Esposito nel mentre l’ha presa benissimo.

Questo Parisi è stato designato dal #m5s per fare assessore in Sicilia se vincesse #Cancelleri un odiatore di professione. #gentepericolosa pic.twitter.com/pgZQMBwXFc — Stefano Esposito (@stefanoesposito) 31 ottobre 2017

