Federica Panicucci ha festeggiato i suoi primi 50 anni con una grande festa in una delle case di Silvio Berlusconi. La presenatrice TV, grande amica di Francesca Pascale, ha organizzato il party di compleanno a Villa Gernetto, una delle residenze più belle e lussuose del leader di Forza Italia e patron del gruppo Mediaset. Alla festa di Federica Panicucci c’era anche Silvio Berlusconi, che oltre ad aver concesso Villa Gernetto ha deciso anche di presenziare al momento in cui sono stati celebrati i cinquant’anni della conduttrice.

Berlusconi, in smoking, era assieme alla compagna Francesca Pascale. La presentatrice festeggiata era invece in compagnia di Marco Bacini, il suo nuovo fidanzato dopo la separazione dalla storico compagno, il dj Mario Fargetta, con cui ha avuto i suoi due figli. Alla festa dei cinquant’anni di Federica Panicucci c’erano molte persone del mondo dello spettacolo, come la conduttrice Simona Ventura e Umberto Smaila. La presentatrice ha poi condiviso su Instagram le foto della sua festa, una serie di immagini aperte con una che la ritrae da piccola, quando aveva 5 anni, corredata dall’ironica frase «Fifty is the new 5», i 50 anni sono i nuovi 5 anni. La festa di Federica Panicucci segna per certi versi il ritorno di Silvio Berlusconi alla vita mondana dopo l’intervento al cuore dell’anno scorso. Dopo esser stato a lungo ricoverato il leader di Forza Italia ha staccato da numerosi impegni da jetset, che non collimano molto con l’immagine popolare che Berlusconi preferisce dare di sè. Si pensi solo alle recenti foto che lo ritraevano all’autogrill mentre osservava la noce di salame. Per un’amica come Federica Panicucci il patron del gruppo Mediaset ha però non solo offerto una delle sue residenze, Villa Gernetto, la sede dell’università della Libertà, ma anche presenziato con tanto di smoking.