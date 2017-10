Il video shock a Ravenna: violenta una ragazza e sorride allo smartphone

Un ragazzo sorride davanti allo smartphone che lo riprende mentre stupra una 18enne. È uno dei video shock che hanno incastrato due giovani finiti in manette per violenza sessuale, un romeno di 26 anni e un senegalese di 27. La loro vittima è una studentessa di Ravenna conosciuta in un locale del centro la notte tra il 5 e il 6 ottobre. Sono stati proprio le immagini catturare con il telefonino a trasformarsi in una prova inequivocabile dell’aggressione: mentre uno dei due violentava la ragazza e rideva, l’altro riprendeva la scena, come se si trattasse di un gioco, un momento da ricordare.

VIDEO SHOCK DELLO STUPRO CON IL SORRISO ALLO SMARTPHONE

La diciottenne era ubriaca e priva di sensi, e non aveva quindi la forza di difendersi. Prima dello stupro i due aggressori le avrebbero perfino fatto una doccia gelata per farla svegliare. Della vicenda parla Rosario Di Raimondo su Repubblica: