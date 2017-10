Ryanair sa come farsi perdonare: decine di voli dall’Italia a 4,98 euro

Diciamo la verità: in questi ultimi tempi, quando si pronunciava la parola Ryanair, i viaggiatori avevano ben poco da sorridere. Tra ferie forzate da parte dei piloti, ritardi e cancellazioni dei voli, la compagnia aerea low cost non ha trattato benissimo i propri clienti. Ma gli irlandesi sanno come farsi perdonare. E così sul sito di Ryanair sono comparsi decine di voli da diversi aeroporti italiani a partire da 4,98 euro.

LEGGI ANCHE > Ecco cosa succede se hai prenotato un volo Ryanair entro marzo 2018

RYANAIR LOW COST AUTUNNO INVERNO, ECCO DOVE TROVARE LA LISTA DEI VOLI

Le offerte irrinunciabili sono state segnalate da Andrea Petroni di vologratis.org, uno dei travel blog più seguiti in Italia. Questi voli a prezzi stracciati, ovviamente, seguono la logica di tutte le compagnie low cost: prima si prenotano e meglio è, perché si tratta di offerte piuttosto limitate nel tempo. Per questo motivo, se si vuole progettare un week-end autunnale o invernale in una delle principali capitali europee o in una delle più importanti città italiane servite dalla compagnia, è bene affrettarsi.

RYANAIR LOW COST AUTUNNO INVERNO, PARTENZE E DESTINAZIONI

La maggior parte delle offerte riguarda la Lombardia, con diversi voli in partenza da Bergamo Orio al Serio o da Milano Malpensa. Tuttavia, non mancano le occasioni anche per i viaggiatori che usufruiscono degli aeroporti di Roma Ciampino, Pisa, Trieste, Venezia, Bologna, Pescara, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari.

Destinazioni? Barcellona, ad esempio, ma anche Bruxelles, Londra, Berlino, Cracovia e tante altre città europee. C’è solo l’imbarazzo della scelta, insomma. Il prezzo del biglietto, ovviamente, il bagaglio a mano, le tasse, il check-in e il posto assegnato.