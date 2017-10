«Daniele Bossari ha bestemmiato»

Ci risiamo. Un nuovo caso di “bestemmia” fa discutere dentro il Grande Fratello Vip. A parlarne è l’ex concorrente Gianluca Impastato, che nella sua intervista rilasciata a VelvetMag, ha dichiarato come gli autori abbiamo usato due pesi e due misure con lui e Predolin. Impastato sostiene che Daniele Bossari abbia bestemmiato dicendo “Madonna b***”.

Ne parla il sito Bitchyf:

“La mia non è stata un’ingiuria volontaria. Credo sia stata compiuta un’ingiustizia perché quello che ho detto è avvenuto in una situazione conviviale, ero molto sereno, non ero in un impeto di rabbia per cui ho bestemmiato, come magari è probabilmente accaduto a Luca Onestini dopo l’ultima puntata (lunedì 16 ottobre ndr) quando stava ripensando e parlando della situazione con la sua ex fidanzata. Io sono sereno per la mia esclusione, che magari possa servire per le edizione future, avrei solo preferito non fosse avvenuto questo processo alle streghe. Credo ci voglia una via di mezzo; la salvaguardia della religione ma senza processi mediatici, con la consapevolezza oltre ogni ragionevole dubbio che la bestemmia ci sia stata. Io non ho bestemmiato; ci sono stati altri episodi nella casa che sono stati sottovalutati. Daniele Bossari ad esempio ha detto: “Ma***** bona”, ma nessuno ci ha fatto caso. Anche Malgioglio nella casa sta facendo tutto un suo gioco, diverso da quello degli altri concorrenti. È privilegiato e protetto, soprattutto durante una settimana in cui sarebbe dovuto andare in nomination e non ci è andato.”