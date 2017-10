Come ogni in sfida elettorale nazionale che si rispetti anche la campagna delle Elezioni Politiche 2018 viene affrontata dai partiti e dai loro leader con una forte attenzione ai sondaggi sulle intenzioni di voto. Le rilevazioni dei più noti e attendibili istituti demoscopici italiani, commissionate dai media o realizzate in proprio, rappresentano uno strumento indispensabile per osservare come si muove il consenso nel corso delle settimane, correggere la comunicazione, prevedere l’esito delle votazioni. Con l’avvicinarsi della data delle urne la loro importanza cresce sempre di più. Qui vi proponiamo i principali numeri su liste, coalizioni, assegnazione dei seggi di Camera e Senato.

SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018

I sondaggi sulle Elezioni Politiche 2018 confermano quanto sia incerto l’esito del voto perché non c’è un margine di consenso ampio tra le principali coalizioni e partiti in campo: il centrosinistra guidato dal Pd, il centrodestra di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, e il Movimento 5 Stelle, da sempre contrario ad ogni sorta di alleanza. Il sistema elettorale in procinto di essere approvato definitivamente in Parlamento, il cosiddetto Rosatellum, è un misto di maggioritario e proporzionale, di collegi uninominali e plurinominali, e con buone probabilità non consegnerà allo schieramento o alla lista che otterrà la quota maggiore di voti una maggioranza assoluta dei seggi o comunque una maggioranza assoluta abbastanza ampia per governare. Le possibilità che occorra un governo di larghe intese sono alte.

PARTITI

Sondaggi Elezioni Politiche 2018 al 18 ottobre 2017. Stando ai sondaggi elettorali di metà ottobre il Movimento 5 Stelle è il primo partito del Paese, avvantaggiato in media di un punto percentuale di consenso sul Partito Democratico. I numeri delle rilevazioni effettuate tra il 9 e il 17 ottobre dagli istituti demoscopici Demos&Pi-Demetra, Ixè, Index Research, Swmg, Emg Acqua, Tecné e Ipr Marketing attribuiscono al M5S il 27% dei voti. La lista di Beppe Grillo e Luigi Di Maio oscilla precisamente tra il 26,5 e il 27,9% delle preferenze, mentre il Pd di Matteo Renzi, mediamente al 26,1%, si muove tra il 23 e il 27,4%. sembrano nettamente staccati i partiti di centrodestra, uno schieramento che comunque, considerando la somma dei voti dei diversi simboli, appare in vantaggio su ogni altra possibile coalizione. La Lega Nord nelle intenzioni di voto è in media al 14,8%, variando tra il 13 e il 15,5%, Forza Italia al 13,9, Fratelli d’Italia al 13,9%. Una buona quota di consenso è poi conservata dalle forze di sinistra, un’area politica ancora estremamente frammentata. Se consideriamo la media dei dati dei principali sondaggisti, Articolo 1 Mdp, la nuova formazione di Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema, oggi avrebbe buone possibilità di supererebbe lo sbarramento al 3% previsto dal Rosatellum. Non sfonda invece il Campo Progressista di Giuliano Pisapia, mai oltre il 2%. Deludenti, infine, anche i numeri di Alternativa Popolare di Angelino Alfano. I centristi potenziali alleati del Pd oscillano tra l’1,6 e il 3,5%, in media al 2,3%.

COALIZIONI

Sondaggi Elezioni Politiche 2018 al 18 ottobre 2017. I dati sulle intenzioni di voto di metà ottobre attribuiscono in media un vantaggio alla coalizione di centrodestra sul centrosinistra. Va precisato che ancora non è chiaro il quadro delle alleanze e delle liste che effettivamente poi si presenteranno alle urne negli stessi schieramenti dei principali partiti. Ma è evidente che ad essere penalizzato dalla legge elettorale che sarà probabilmente approvata in Parlamento è soprattutto il Movimento 5 Stelle, che come sempre rifiuta accordi elettorali con altre formazioni. Il modello Rosatellum premia le alleanze larghe e Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, senza considerare partiti minori, valgono oggi almeno il 33% dei consensi. Mentre Pd e alfaniani di Alternativa Popolare si aggirano intorno al 30%. I grillini sono invece al 27%. Secondo il sondaggio realizzato per il Tg La7 da Emg Acqua tra il 13 e il 15 ottobre il centrodestra vale nel complesso (con Udc e Movimento Animalista) il 33,8% dei consensi, il centrosinistra (con Ap, Verdi e Campo Progressista) il 32,5% e il M5S il 27,9%. Molto netto è il gap indicato dall’istituto Tecnè nel suo sondaggio del 16 ottobre per Matrix: Fi, Lega e Fdi al 36,3%, Pd e Ap al 28,3%, M5S al 25,9%, aggregazione di sinistra con Campo Progressista, Articolo 1 Mdp e Sinistra Italiana al 7%.

SEGGI

Sondaggi Elezioni Politiche 2018 al 18 ottobre 2017. Per quanto riguarda i seggi, se si votasse oggi e se il risultato elettorale confermasse i dati dei sondaggisti, la coalizione di centrodestra otterrebbe alla Camera dei deputati la maggioranza relativa. I posti conquistati da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia ed altri eventuali alleati non basterebbero per raggiungere la metà più uno degli onorevoli, ovvero quota 316 su 630. La coalizione in nessuna delle stime di questi giorni si avvicina a quella soglia. e non lo fanno mai nemmeno gli altri schieramenti. Il centrodestra non va oltre i 264 seggi indicati dall’istituto Tecnè nel sondaggio del 16 ottobre per Matrix. Il centrosinistra arriva nella migliore delle ipotesi ai 239 deputati indicati dall’Istituto Cattaneo in uno studio pubblicato su Repubblica che si basa su dati del sito della presidenza del Consiglio (dove vengono pubblicati i numeri di tutti i sondaggi). Il Movimento 5 Stelle invece nella migliore delle ipotesi sono stati attribuiti 189 seggi. Lo ha fatto Emg Acqua con il sondaggio condotto tra il 29 settembre e il primo ottobre per il tg di La7.

